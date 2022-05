La Casa de C-LM en Madrid estrena una muestra de 20 cuadros del rodense Antonio Carrilero dos años después de su muerte

ALBACETE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Castilla-La Mancha en la capital de España acogerá este domingo una exposición del pintor rodense Antonio Carrilero, cita que arranca a las 12.30 horas y que será presidida por el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores.

La jornada coincidirá con el segundo aniversario de su fallecimiento, y servirá para mostrar en una veintena de óleos los aspectos que los expertos de arte han destacado más de su obra, ha informado la organización en nota de prennsa.

Sus cuadros dan testimonio del excelente colorista y maestro de la luz que es Antonio Carrilero, todo expresado con la seguridad y el vigor de sus pinceles.

Carlos Areán, primer director del Museo de Arte Contemporáneo Español, definió a Antonio Carrilero como "un expresionista a la manera castellana", cuya factura era "larga, brutal incluso, una factura inserta en lo que Lafuente Ferrari denominó con acierto la veta brava de la pintura española".

Para el gran crítico de arte, Francisco Agramunt, la pintura de Antonio se encuadra en el amplio estilo neoimpresionista del paisajismo autóctono. Añade Agramunt que la obra de Carrilero se desenvuelve, dentro del fauvismo, entre la agresividad y el orden pictórico.

La composición de la obra de Antonio está muy meditada y sustituye al boceto apresurado o a la estampa espontánea que defendieron en sus años iniciales los maestros de la Escuela de Vallecas en la que fue su tercera etapa, allá por la mitad del siglo pasado.

VIDA Y OBRA

Antonio se incorporó a la Escuela de Vallecas de la mano de Benjamín Palencia, a quien conoció en 1966 cuando el maestro de Barrax inclinó la balanza para que se concediera a Carrilero el primer premio de pintura de La Roda de ese año.

Con posterioridad entablaría una estrecha amistad con él que duraría hasta el fallecimiento de Benjamín. Viajó con Palencia a Polop de la Marina, a Villafranca de la Sierra y a los alrededores de Mota del Cuervo para pintar a su lado y aprender de él el dominio del color y de la composición. Aunque Carrilero aseguraba que lo que más le enseñó Benjamín fue la manera de acercarse a la naturaleza para saber interpretarla y pintarla.

También mantuvo una estrecha relación con el otro gran maestro de la Escuela de Vallecas, Francisco San José y su mujer, Pilar Aranda.

Desde entonces, los cuadros de Carrilero rebosan de sabias y espontáneas pinceladas, llenas de ritmo. Son las principales características que destacó de su obra el gran historiador del arte, Ernest Gömbrich, cuando visitó su exposición en 1991 en la Blason Gallery de Londres, acompañado por su amigo el periodista y escritor Felipe Mellizo.

Por sugerencia de Gömbrich, tras la exposición en la Blason Gallery, Carrilero expondría tres obras en una exposición colectiva de los grandes paisajistas europeos del siglo XX en la Galería Municipal de Nottingham. Carrilero expuso 'Lirios en primavera', 'Almendros en flor', y 'Paisaje de Fuensanta al atardecer'.

BODEGONES Y VIDA EN EL CAMPO

La presente exposición recoge la temática que siempre cultivó Antonio en su vida como son el paisaje, el bodegón, la vida en el campo. Sus lirios, amapolas, girasoles tratados de la forma personal que configura el conocido como estilo Carrilero.

Agramunt insistía en que la exquisita y frenética sensibilidad de Carrilero le había llevado a ahondar en su mundo pictórico enteramente personal y propio. Un mundo que ha sabido liberarlo de su amarga cotidianeidad real y que Antonio supo elevar a obra de arte.

En este mismo sentido, como dijo Luis Carandell al presentar a Carrilero en el Palacio de Europa en Estrasburgo, "Antonio no se ha limitado a pintar sus paisajes. Los ha soñado. El paisaje está ahí, no hay más que copiarlo. Pero...y en este pero está su secreto, el secreto de la pintura. Lo que estamos viendo en sus cuadros no es sólo la visión que del paisaje tiene el pintor, su sentimiento ante el paisaje. Su sueño".

"Ya no sabremos qué nos gusta más, si el paisaje tal como está ahí fuera y como nosotros lo vemos o el que ha pintado el pintor que ha sabido mirarlo, sentirlo, soñarlo", añadió.

MUESTRAS POR TODO EL MUNDO

Antonio Carrilero realizó más de 60 exposiciones a lo largo de su vida entre otras ciudades en Nueva York, Washington, Londres, Bruselas, Estrasburgo, Madrid, Zaragoza, Granada, Albacete, Cartagena, Gijón, Santander, Bilbao, Valencia, Teruel, Castellón de La Plana, Málaga, Logroño, Villarrobledo y La Roda.