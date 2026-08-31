El Casar, primer municipio de C-LM en probar una herramienta contra la sumisión química durante sus fiestas

Rueda de prensa de la concejala de Igualdad y Mujer en El Casar, Yolanda Ramírez. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Casar ha presentado una nueva iniciativa para reforzar la prevención de las violencias sexuales y la seguridad durante sus próximas fiestas, que comenzarán el 4 de septiembre, mediante la incorporación de una herramienta tecnológica diseñada para alertar de posibles manipulaciones de bebidas vinculadas a la sumisión química.

La iniciativa convierte a El Casar en el primer municipio de Castilla-La Mancha en poner en marcha este programa piloto, que ya ha comenzado a implantarse en otros ayuntamientos españoles a través de diferentes convenios, según se ha puesto de manifiesto durante la presentación.

La medida se integrará en el dispositivo del Punto Violeta, que volverá a funcionar durante las fiestas con la colaboración del voluntariado y del Consejo Local de las Mujeres por la Igualdad, y supone, en palabras de la concejala de Igualdad y Mujer, Yolanda Ramírez, "un nuevo paso" para reforzar las acciones preventivas que el municipio viene desarrollando.

Ramírez ha destacado la importancia de mantener un trabajo continuado en materia de prevención más allá de la instalación del propio Punto Violeta, un recurso que durante las fiestas de 2025 registró un total de 1.285 atenciones entre El Casar y Mesones.

"Detrás de cada una de estas personas tenemos una oportunidad de informar y sensibilizar", ha señalado la concejala, quien ha defendido que estas cifras demuestran que el Punto Violeta es "un punto útil y cercano" y un recurso que permite a las instituciones "estar presentes donde hay que estar".

El dispositivo contará este año con alrededor de 35 personas voluntarias, que reciben formación especializada para saber cómo actuar ante cualquier incidencia.

Junto a este recurso y a otros elementos preventivos, como las pulseras de detección o los vasos seguros, se incorporará la principal novedad de esta edición: la tecnología desarrollada por la empresa NarXCup.

Según ha explicado el responsable de la empresa, Santiago Marquina, se trata de un dispositivo con apariencia de cubo de hielo que se introduce en la bebida y está diseñado para alertar de posibles alteraciones.

En caso de detectar determinadas sustancias, el sistema reacciona en cuestión de segundos mediante cambios en el color, el sabor y la textura del líquido.

El responsable de NarXCup ha definido esta herramienta como una medida "preventiva" y de protección pasiva, desarrollada y patentada por la propia empresa, que se encuentra actualmente en fase de programas piloto.

Durante las fiestas de El Casar se repartirán alrededor de 300 unidades de estos dispositivos hasta fin de existencias y la empresa contará con un espacio para informar a la ciudadanía sobre su funcionamiento y realizar demostraciones.

El concejal de Juventud y teniente de alcalde, Javier Bule, ha subrayado, por su parte, que la incorporación de esta tecnología responde a la necesidad de buscar "nuevas herramientas que respondan a las preocupaciones de la ciudadanía" y permitan abrir "nuevas vías de prevención" ante posibles manipulaciones de bebidas en los espacios de ocio.

El objetivo, ha añadido, es acercar esta información especialmente a la población joven y seguir avanzando hacia "unas fiestas y un ocio de calidad y más seguros".

La coordinadora del Centro de la Mujer de El Casar, Laura García, también ha participado en la presentación de esta iniciativa, con la que el Ayuntamiento pretende complementar el trabajo de información, sensibilización y atención que se desarrolla desde el Punto Violeta.

"Queremos que El Casar sea un lugar seguro", ha defendido Ramírez, insistiendo en que el objetivo es que las fiestas puedan disfrutarse "sin tener ningún tipo de miedo" y con el respeto como elemento central de la convivencia.