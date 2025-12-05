Casas rurales casi cuelgan el cartel de 'completo' para el puente y hoteles prevén una ocupación superior al 77% en C-LM

Archivo - Casa Rural - ESCAPADARURAL.COM - Archivo

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las previsiones de ocupación que el sector turístico ha trasladado al Gobierno regional a través de la encuesta realizada por el Ejecutivo de cara a este puente de diciembre son muy positivas, con las casas y alojamientos rurales de la región a punto de colgar el cartel de 'completo' y con los hoteles llenando tres de cada cuatro plazas disponibles, en espera del impacto de las reservas de última hora.

Así lo ha valorado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, al respecto de una encuesta que refleja que la ocupación rural roza el 96 por ciento en la región entre los días 6 y 8 de diciembre, y que la hotelera se sitúa por encima del 77 por ciento, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Las estimaciones de ocupación que el sector turístico ha trasladado al Gobierno regional para este puente de diciembre son elevadas pese a la previsión meteorológica y pese a que el calendario depara un puente 'corto', con uno de los dos festivos coincidiendo con el fin de semana. En el caso del turismo hotelero, la previsión total es del 77,2 por ciento de ocupación, con las provincias de Toledo, con un 92,4 por ciento; y de Cuenca, con un 84,5 por ciento; con las previsiones más altas. En el resto, la previsión de ocupación es del 71,3 por ciento en Albacete, del 74 por ciento en Guadalajara y del 64 por ciento en la provincia de Ciudad Real.

En los alojamientos rurales, todas las provincias superan de manera notable el 90 por ciento de ocupación, lo que depara una previsión en su conjunto del 95,6 por ciento en el turismo rural en Castilla-La Mancha entre el 6 y el 8 de diciembre. Las mayores previsiones están en los alojamientos rurales de la provincia de Ciudad Real y Guadalajara, ambas rozando el 97 por ciento; y Cuenca, que supera también el 96 por ciento; y con ocupaciones muy altas también en Albacete (93 por ciento), y en Toledo, que supera el 95 por ciento.