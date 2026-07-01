El Casco Antiguo de Talavera acogerá la primera edición del Mercado de las Candelas este sábado

Presentación del Mercado de Las Candelas en Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Turismo y Artesanía, Gelen Delgado, junto a la edil de Familia y Educación del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Pepa Blázquez, han presentado este miércoles la primera edición del Mercado de las Candelas, que tendrá lugar este próximo 4 de julio, desde las 20.30 horas hasta las 00.00 horas en la plaza de San Pedro y la plaza de San Agustín.

En rueda de prensa, acompañadas por el responsable del Mercado de San Jerónimo, José Luis Prado, han destacado que se trata de "una iniciativa organizada por la Concejalía de Familia y la concejalía de Mayores y Discapacidad, que llenará de luz, cultura y vida el casco histórico de Talavera", ya que "el Mercado de San Jerónimo se transformará por completo para ofrecer una experiencia diferente, mágica y pensada para disfrutar en familia", según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La edil de Turismo y Artesanía ha subrayado que "este Mercado de las Candelas nace con el objetivo de poner en valor nuestro comercio artesanal y de antigüedades, creando un entorno único en el que el visitante pueda pasear, descubrir piezas singulares y apoyar el trabajo de nuestros artesanos, al mismo tiempo que disfruta del patrimonio y del encanto de uno de los espacios más emblemáticos de Talavera".

En ese sentido, desde el Consistorio talaverano han destacado que "la iluminación con cientos de velas convertirá este mercado en un escenario muy especial, donde la artesanía será la gran protagonista, acompañada de una programación para todos los públicos".

Los asistentes podrán disfrutar de música en directo a cargo de Aula 403, teatro de calle, un evento solidario, puestos de artesanía y antigüedades, una variada oferta gastronómica con food trucks y restauración tradicional, "todo ello en un ambiente pensado para hacer de esa noche una experiencia inolvidable".

Desde la Concejalía de Turismo, se desarrollará de forma paralela una ruta guiada turística cerámica gratuita y nocturna, que se adecuará al horario del Mercado de las Candelas, y que comenzará a las 20.00 horas en el Paseo de las letras de Talavera.

"Seguimos apostando por iniciativas que dinamizan la ciudad, generan oportunidades para nuestros artesanos y comerciantes y convierten nuestros espacios históricos en puntos de encuentro para vecinos y visitantes", ha enfatizado Delgado.

Para finalizar, desde el Ayuntamiento de Talavera han invitado a todos los talaveranos y a quienes nos visiten ese fin de semana a acercarse al Mercado de las Candelas, "a pasear por sus calles iluminadas, a disfrutar de la cultura, de la gastronomía y de la artesanía, y a vivir una noche diferente en el corazón de Talavera".

"Estamos convencidos de que será una cita muy especial que volverá a demostrar que Talavera tiene un enorme potencial para ofrecer actividades de calidad que combinan tradición, cultura y ocio", ha finalizado.