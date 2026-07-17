Casi 300 aspersores vandalizados en las zonas verdes de Cuenca desde el mes de abril

Casi 300 aspersores vandalizados en las zonas verdes de Cuenca.
Casi 300 aspersores vandalizados en las zonas verdes de Cuenca. - POLICÍA LOCAL
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 17 julio 2026 11:35
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CUENCA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Desde el pasado mes de abril, cerca de 300 aspersores de los parques y zonas verdes de la ciudad de Cuenca han sido arrancados o destruidos intencionalmente, según ha denunciado públicamente, a través de las redes sociales, la Policía Local.

Según el cuerpo municipal, estos actos vandálicos ya han ocasionado un coste superior a 4.000 euros para las arcas municipales, además del importante derroche de agua que se produce hasta que la avería puede ser reparada, "un dinero y unos recursos que pagamos entre todos y que podrían destinarse a mejorar otros servicios públicos".

La Policía Local hace un llamamiento al civismo y, especialmente, a la responsabilidad de las personas adultas, para que conciencien a los menores sobre las graves consecuencias de estas conductas y anuncian que, con independencia del visionado de las cámaras próximas a los parques afectados, se reforzará aún más la vigilancia policial con el objetivo de identificar a los responsables y evitar nuevos daños.

El cuerpo municipal señala que estos hechos pueden llegar a constituir un delito de daños previsto en el Código Penal, en función de la cuantía y de las circunstancias, con importantes consecuencias penales y económicas, además de la obligación de reparar los perjuicios ocasionados. Cuando los autores sean menores de edad, sus padres, madres, tutores o guardadores legales podrán tener que responder económicamente de los desperfectos.

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