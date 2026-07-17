Casi 300 aspersores vandalizados en las zonas verdes de Cuenca desde el mes de abril

Casi 300 aspersores vandalizados en las zonas verdes de Cuenca. - POLICÍA LOCAL

CUENCA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Desde el pasado mes de abril, cerca de 300 aspersores de los parques y zonas verdes de la ciudad de Cuenca han sido arrancados o destruidos intencionalmente, según ha denunciado públicamente, a través de las redes sociales, la Policía Local.

Según el cuerpo municipal, estos actos vandálicos ya han ocasionado un coste superior a 4.000 euros para las arcas municipales, además del importante derroche de agua que se produce hasta que la avería puede ser reparada, "un dinero y unos recursos que pagamos entre todos y que podrían destinarse a mejorar otros servicios públicos".

La Policía Local hace un llamamiento al civismo y, especialmente, a la responsabilidad de las personas adultas, para que conciencien a los menores sobre las graves consecuencias de estas conductas y anuncian que, con independencia del visionado de las cámaras próximas a los parques afectados, se reforzará aún más la vigilancia policial con el objetivo de identificar a los responsables y evitar nuevos daños.

El cuerpo municipal señala que estos hechos pueden llegar a constituir un delito de daños previsto en el Código Penal, en función de la cuantía y de las circunstancias, con importantes consecuencias penales y económicas, además de la obligación de reparar los perjuicios ocasionados. Cuando los autores sean menores de edad, sus padres, madres, tutores o guardadores legales podrán tener que responder económicamente de los desperfectos.