Casi medio centenar de entidades de C-LM reciben 725 toneladas de productos de primera necesidad de manos de Mercadona

Tienda de Mercadona - MERCADONA

TOLEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha repartido 725 toneladas de productos de primera necesidad entre un total de 46 entidades socailes repartidas por toda Castilla-La Mancha, dentro de una campaña a nivel nacional en la que se han movilizado 20.000 toneladas para más de 850 entidades.

En el caso concreto de Castilla La Mancha, la cantidad equivale a más de 12.090 carros de la compra, ha informado la compañía en nota de prensa.

Todo ello dentro del Plan de Acción Social de la cadena de supermercados dentro de su estrategia de prevención del desperdicio alimentario.

"Es un claro ejemplo de cómo una gestión eficiente y responsable genera impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente", ha asegurado la coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de Mercadona, Laura Cruz.