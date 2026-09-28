El caso de Carrión de Calatrava marca el primer 'no' de la Junta a una planta de biometano tras el veto municipal

El vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, en Carrión de Calatrava. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha procederá al archivo definitivo de la planta de biometano proyectada en Carrión de Calatrava después de que el Ayuntamiento expresara formalmente su rechazo al proyecto durante un Pleno y tras meses de oposición vecinal a una instalación que llegó a ser declarada proyecto prioritario por la propia Junta.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, durante su visita a Carrión para la puesta en marcha del nuevo servicio ASTRA, donde ha asegurado que la Consejería de Desarrollo Sostenible comunicará "en las próximas horas" al Ayuntamiento la finalización del procedimiento.

"No habrá planta de biometano aquí en Carrión de Calatrava", ha sentenciado Caballero, quien ha recordado el compromiso adquirido meses atrás tanto por el alcalde, Dionisio Moreno, como por el Gobierno regional de que el proyecto no saldría adelante sin consenso social.

"Es evidente que no ha reunido el consenso social y es evidente también que hemos cumplido nuestra palabra", ha señalado.

El anuncio culmina una controversia iniciada a finales de 2024 alrededor del proyecto que planteaba levantar en el término municipal de la localidad una instalación destinada a producir biometano a partir de residuos orgánicos procedentes principalmente de actividades ganaderas y agrícolas, mataderos, almazaras y depuradoras.

La iniciativa provocó desde sus primeros pasos una importante contestación social en Carrión, donde llegó a constituirse una plataforma vecinal contra la planta y se llevaron a cabo varias movilizaciones.

El escenario cambió este verano con la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, aprobada por las Cortes regionales el 16 de julio, que reforzó la participación de los ayuntamientos para decidir sobre los proyectos planteados en sus términos municipales.

Al amparo de esa nueva regulación, el pleno de Carrión, reunido el pasado 17 de septiembre, aprobó por unanimidad su "no conformidad" con la planta y acordó trasladar esa decisión a la Dirección General de Calidad Ambiental para poner fin a la tramitación.

"DAR CARPETAZO A ESTE ASUNTO"

Según ha explicado, Carrión será el primer municipio cuya petición de rechazo dará lugar a una resolución de este tipo tras el cambio legislativo.

"Procedemos, por tanto, a dar carpetazo a este asunto", ha afirmado el vicepresidente segundo, que ha pedido a los vecinos que recuperen "la normalidad y la tranquilidad".

Caballero ha querido reconocer igualmente las gestiones realizadas por el alcalde, Dionisio Moreno, y ha defendido que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno regional han respetado el compromiso que adquirieron ante la oposición existente en el municipio.

"Lo que no han querido no lo van a tener", ha concluido el vicepresidente segundo, poniendo así punto final al proyecto.