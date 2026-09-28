Carrión de Calatrava mejora su conexión con Ciudad Real con la puesta en marcha del servicio ASTRA

Puesta en marcha del servicio ASTRA en Carrión de Calatrava. - JCCM

CIUDAD REAL 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Carrión de Calatrava ha estrenado este lunes su servicio ASTRA con Ciudad Real capital, una nueva oferta de transporte público, puesta en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de la localidad, que amplía las frecuencias ya existentes y facilita los desplazamientos de trabajadores y estudiantes, con paradas en puntos como el Hospital General Universitario, varios institutos y la estación de autobuses.

El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero; la directora general de Transportes, Lucía Balmaseda, y el alcalde de Carrión de Calatrava, Dionisio Moreno, han inspeccionado este lunes la puesta en marcha de este nuevo servicio para los vecinos del municipio.

El nuevo servicio no sustituye las conexiones regulares actuales, sino que añade nuevos horarios en aquellas franjas en las que existía mayor demanda. De lunes a viernes habrá dos nuevas salidas desde Carrión, a las 7.00 y 17.30 horas, y dos regresos desde Ciudad Real, a las 14.45 y 21.00 horas.

Los fines de semana se incorpora una salida hacia la capital a las 9.00 horas y dos opciones de regreso, una a mediodía y otra a las 22.00 horas, pensadas también para quienes se desplacen por trabajo, compras u ocio.

El servicio se prestará con un autobús de 55 plazas y supondrá una inversión anual estimada de 64.000 euros, financiada al 50% entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Carrión.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha destacado que el ASTRA no está dirigido únicamente a quienes no disponen de vehículo, sino que pretende convertirse también en una alternativa para aquellas personas que pueden utilizar su coche pero prefieren desplazarse en transporte público.

"Lo que tratamos es de extender el servicio en transporte público y que sea también una oferta para quien tiene vehículo", ha señalado Caballero, quien ha puesto en valor que el viaje hasta Ciudad Real cuesta 1,50 euros, con descuentos del 50 por ciento para jóvenes y mayores.

Según ha explicado, dejar el coche en Carrión permitirá además evitar problemas de aparcamiento en la capital y contribuir a una movilidad más sostenible.

Caballero ha incidido en que las nuevas expediciones se suman a las que ya funcionaban y ha recordado que Carrión completa los tres nuevos servicios comprometidos por el Gobierno regional junto a Poblete y Pozuelo de Calatrava.

Precisamente, ha indicado que estos dos últimos servicios acumulan ya 14.000 usuarios hasta el cierre del mes de agosto, una cifra con la que ha defendido la utilidad de este modelo de transporte para los municipios próximos a Ciudad Real.

UNA DEMANDA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO

El alcalde de Carrión, Dionisio Moreno, ha asegurado que la localidad está "de enhorabuena" por atender una demanda histórica de los vecinos y facilitar que puedan llegar a sus destinos sin depender del vehículo particular.

Moreno ha destacado especialmente las ventajas para los estudiantes que no disponen de transporte escolar y que hasta ahora tenían que recurrir a la línea regular, en ocasiones con dificultades para llegar hasta institutos alejados de la estación.

El recorrido se ha diseñado para acercarse a varios centros educativos, además de atender a quienes trabajan en Ciudad Real en horario de mañana o tarde.

El alcalde ha agradecido la "sensibilidad" de la Junta ante la petición municipal y ha defendido el esfuerzo económico que realizará el Ayuntamiento para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Por último, la directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, ha explicado que el servicio se ha diseñado en coordinación con el Ayuntamiento para cubrir los huecos que dejaba la línea regular, especialmente en las horas punta.

Balmaseda ha señalado que en algunos momentos había viajeros que llegaban a quedarse sin plaza, por lo que se ha optado por un autobús de 55 asientos y nuevas frecuencias que permitan atender desplazamientos por motivos laborales, educativos o personales.