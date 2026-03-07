Los casos de violencia machista colapsan la Justicia castellanomanchega y la presidenta del TSJ pide medidas urgentes

Archivo - La presidenta del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, ha advertido de que los tribunales de la región se encuentran "ante un colapso en violencia de género" que afecta directamente a las víctimas y debido principalmente a la falta de personal, por lo que ha solicitado, aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, "adoptar medidas urgentes, activas y materiales para que ese compromiso sea real y tenga realmente eficacia" contra las agresiones machistas.

Astray, mientras sujetaba una copia voluminosa llena de incidencias en la sección de Violencia de Género, ha asegurado que las solicitudes para aumentar la plantilla han sido trasladadas al Ministerio y al Consejo General del Poder Judicial a través del secretario de Gobierno y los coordinadores, pero que la petición no ha sido "ni contestada ni valorada" y ha advertido de que "el tiempo se nos echa encima y el problema de la violencia es que en cualquier momento algo que se ha quedado sin atender puede tener una importancia vital".

En una entrevista concedida a Europa Press, la magistrada ha explicado que la saturación de diligencias en violencia contra la mujer se debe también en parte a la cantidad de trabajo que supone esta sección, donde se asumen competencias civiles como pueden ser las sentencias de divorcio de cara a las medidas de protección. Ante el atasco de casos "en las guardias se tramitan las más urgentes, pero las diligencias de prueba pueden demorarse, prolongando el conflicto y la inquietud de la víctima".

Las plazas de Violencia de Género tienen además "un hándicap", ha matizado la presidenta, debido a la necesidad de inmediatez y de seguir el curso de procedimientos a la vez que los funcionarios se enfrentan "a una ola de detenidos diariamente, lo que hace muy difícil gestionar el volumen de trabajo".

Aunque Astray ha recordado que ya se han tomado medidas para cubrir vacantes y que la región dispone de nuevas plazas de creación reciente en la sección de Violencia de Género, "necesitan más dotación no sólo por la nueva estructura de los Tribunales de Instancia, sino porque las plantillas en Castilla-La Mancha llevan años sin dimensionarse y nos enfrentamos a una escasez de jueces y funcionarios".

En concreto, Ciudad Real ha sido dotada con una nueva plaza de Violencia de Género pero "la creación no ha venido con ninguna plantilla", necesitando personal especializado para optimizarla. En Toledo, la creación de una segunda plaza ha llegado "con déficit y sobre mínimos", requiriendo de más personal al atender poblaciones con alto volumen de casos como Illescas, además de los de la capital de provincia. La situación se ha agravado tras padecer recientemente bajas de funcionarios cuya cobertura "no ha sido fácil", ya que la sección "exige un trabajo constante y prolongación de jornadas, sin compensación económica alguna", por lo que los candidatos intentan evitar este tipo de destinos.

Otro de los Juzgados que ha señalado la presidenta han sido los de Ocaña, donde "hay un gran atasco y la plantilla está pensada en otra época", impidiendo llegar a los mínimos exigidos "por mucha buena voluntad y flexibilidad que tenga esta nueva organización". Talavera también ha notificado recientemente que su servicio de guardia está sobrepasado en casos de Violencia de Género, a lo que se suma, junto a Guadalajara, la necesidad de una sala de vistas.

Otro de los desafíos a la hora de cubrir las plazas necesitadas es la aparente baja litigiosidad de algunas zonas con escasa población, "uno de los problemas de la España vaciada y que juega en nuestro detrimento", al ser preferentes las nuevas asignaciones en las grandes localidades. Esto hace que haya "plazas muy necesarias en la región que no se benefician de la nueva creación" de puestos en comparación con otras comunidades autónomas.

La saturación de los casos de violencia machista llega en un momento delicado para la justicia castellanomanchega, que atraviesa, según ha comentado Astray, "un periodo de acoplamiento" al nuevo sistema por la implantación de los Tribunales de Instancia, que ha producido incidencias en lugares como Albacete ante las nuevas asignaciones de tareas y los cambios de dirección y extensiones. Esto ha generado unas semanas en las "que los profesionales no sabían ni a quién ni a dónde llamar", aunque la presidenta ha confiado "en que poco a poco se vaya regulando". No obstante, la magistrada ha reafirmado "que habrá cosas que no podamos solventar si nacemos con una plantilla infradotada por muy eficaz que sea la implantación".

Astray ha resumido que necesitan "medidas de choque por unos cuatro meses" para "solventar el gran volumen de asuntos atrasados", solicitando que el Ministerio de Justicia les escuche.