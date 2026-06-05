Archivo - El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, participa en la liberación de dos águilas imperiales recuperadas en el CERI de Sevilleja de la Jara y la suelta de tres ejemplares de lince ibérico, en la finca ‘El Borril’. - A.PEREZ HERRERA/JCCM - Archivo

TOLEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha, con 1.051 ejemplares, es de nuevo la comunidad con más linces de la Península Ibérica, batiendo su propio récord (942 felinos en 2024), y ya aporta "el 40% del total de ejemplares al censo de linces ibéricos de España y Portugal".

Así lo ha indicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras conocerse este viernes los resultados del censo de lince ibérico del año 2025 en España y Portugal, que ha hecho públicos el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Al respecto, Gómez ha mostrado su "gran satisfacción" por unas cifras que "vuelven a situar a Castilla-La Mancha en una posición de liderazgo a nivel nacional en la recuperación de una de las especies más emblemáticas de nuestra biodiversidad, una gran noticia para celebrar hoy el Día mundial del Medio Ambiente".

La consejera ha subrayado que los datos reflejan "el gran trabajo conjunto del Ejecutivo autonómico con el Ministerio, con el programa europeo LIFE LynxConnect, los grupos conservacionistas, las administraciones autonómicas, Portugal y los técnicos de la Consejería, los agentes medioambientales, las poblaciones locales y el sector cinegético, así como los titulares de fincas privadas".

Tras Castilla-La Mancha, Andalucía cuenta con 885 ejemplares el 33% de la población; Portugal con 394, el 15%; Extremadura con 302, el 11%; Murcia, Castila y León y Madrid que suman 31 alrededor del 2%.

RÉCORD DE CACHORROS Y EJEMPLARES ADULTOS EN 2024

La titular de Desarrollo Sostenible ha informado de que la región también ha batido el récord de cachorros pasando de los 405 ejemplares de 2024, "a los 456 cachorros nacidos esta pasada primavera". Se suman en el censo a los 595 ejemplares adultos que tiene Castilla-La Mancha constatados, de los cuales 220 son hembras reproductoras territoriales.

Otro dato significativo es la productividad (número de cachorros detectados por hembra territorial), donde Castilla-La Mancha con 2,1, "es la comunidad con una mayor ratio de cachorros".

Gómez ha recordado que la región cuenta en 2025 con diez núcleos de presencia de lince ibérico que están avalados por el Grupo de Trabajo del Lince Ibérico para España y Portugal, en siete de los cuales hubo reproducción.

Por núcleos de población, Montes de Toledo continúa siendo el principal bastión del lince ibérico en la comunidad, con un total de 527 ejemplares, de los que 303 son adultos o subadultos. En este núcleo se han identificado 114 hembras territoriales que han permitido el nacimiento de 224 cachorros.

Le sigue Sierra Morena Oriental (Ciudad Real), con 356 ejemplares, incluyendo 209 adultos o subadultos, 71 hembras reproductoras y una producción de 147 cachorros. En Sierra Morena Occidental (Ciudad Real), la población se sitúa entre 105 y 113 ejemplares, con entre 42 y 45 adultos o subadultos, entre 27 y 28 hembras reproductoras y entre 63 y 68 cachorros nacidos en 2025.

En Albacete, el núcleo de Campos de Hellín alcanza los 20 ejemplares (14 adultos/subadultos), con dos hembras reproductoras que han aportado seis cachorros.

NÚCLEOS EN EXPANSIÓN Y ÁREAS DE CONEXIÓN

Junto a estos grandes núcleos, Castilla-La Mancha cuenta con zonas en expansión y áreas clave para la conectividad de la especie. En Higueruela se han observado cuatro linces, con una hembra reproductora que ha aportado dos cachorros; mientras que en La Veguilla-Sierra Jarameña se han contabilizado seis ejemplares adultos/subadultos.

Por su parte, en Sierra del Relumbrar se han registrado dos ejemplares (ambos machos) tras la desaparición de la hembra territorial censada el año anterior.

Las áreas de conexión entre núcleos poblacionales (denominadas 'stepping stones') refuerzan la cohesión del territorio. En La Jara se han contabilizado 19 ejemplares, con cuatro hembras reproductoras que han dado lugar a nueve cachorros; en Urda se han registrado dos ejemplares adultos/subadultos; y en Cabañeros otros dos ejemplares, con una hembra reproductora que no logró sacar adelante cachorros en 2025.

Mercedes Gómez ha puesto en valor el papel de los programas de recuperación del lince ibérico, especialmente los proyectos europeos LIFE --como LIFE Iberlince y sus continuaciones como el LIFE LynxConnect--, así como el trabajo desarrollado por el Gobierno regional en colaboración con el Ministerio, otras comunidades autónomas, equipos científicos y propietarios de terrenos.

"Estos programas han permitido actuar de manera integral, mejorando el hábitat, reforzando las poblaciones de conejo, incrementando la conectividad entre núcleos y reduciendo amenazas como los atropellos", ha indicado.

En cuanto a la mortalidad, en Castilla-La Mancha se han registrado 110 ejemplares fallecidos durante 2025. La consejera ha señalado que "seguimos trabajando para reducir las causas no naturales, especialmente los atropellos, mediante medidas específicas de prevención y mejora de infraestructuras".