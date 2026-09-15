Castilla-La Mancha acogerá este jueves a 14 menores migrantes procedentes de Ceuta, una de ellos una niña

Bárbara García Torijano en el vermú solidario. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha anunciado este martes que Castilla-La Mancha acogerá este jueves a 14 menores migrantes procedentes de Ceuta, entre ellos una niña, en el marco de la aplicación del Real Decreto-ley de medidas relativas a la distribución de menores migrantes.

García Torijano ha realizado este anuncio durante su atención a los medios con motivo del vermú solidario celebrado en el Parque de la Concordia de Guadalajara, en el que también ha participado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

"Seguimos cumpliendo con el real decreto ley", ha señalado la consejera, quien ha explicado que la Comunidad Autónoma mantiene "la misma línea de colaboración con esta situación y con otras que se han dado parecidas".

"Desde Castilla-La Mancha queremos seguir reforzando la idea que somos una comunidad autónoma solidaria", ha afirmado García Torijano, quien ha añadido que la región entiende que tiene que "dar la posibilidad de aportar las herramientas y las posibilidades que tenemos en nuestra comunidad autónoma para poder ayudar a los demás".

La consejera ha reconocido que la aplicación del real decreto ley está resultando complicada porque ya han sido muchas más acogidas que se han recepcionado en Castilla-La Mancha.

No obstante, ha confirmado que "esta misma semana van a ir a Castilla-La Mancha 14 menores de Ceuta que les vamos a acoger en nuestra comunidad autónoma".

En este sentido, ha explicado que estos menores "van a tener la posibilidad de tener oportunidades" mientras se continúa trabajando en la agrupación familiar, que, según ha indicado, es "el primer paso para todos los niños y niñas", con el objetivo de que "se volvieran con sus familias".

"Nosotros ponemos a disposición los medios, los mecanismos que tenemos para poder atender a estas circunstancias", ha subrayado García Torijano, quien ha concretado que los 14 menores llegarán a la Comunidad Autónoma "esta misma semana, el jueves", en base a los expedientes trasladados y al Real Decreto-ley.