Castilla-La Mancha alcanza los 36.000 donantes de sangre en lo que llevamos de año y vuelve a superar la media nacional - JCCM

TOLEDO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha vuelve a superar un año más la media nacional de donación de sangre. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, en 2025 Castilla-La Mancha tuvo un índice de donación de 37,39 por cada 1.000 habitantes, cuando la media nacional se sitúa en 33,96 por cada 1.000 habitantes.

Estos datos avalan el "carácter solidario de la ciudadanía, así como la encomiable labor de profesionales sanitarios, hermandades y asociaciones de donantes de sangre de la región que tejen una red constante de vida", subraya la doctora Elena Madrigal, coordinadora de la Red de Hemodonación, Hemovigilancia y Hemoterapia de Castilla-La Mancha.

En lo que va de año, se han atendido en los 10 puntos fijos de donación de Castilla-La Mancha y en las más de 500 colectas realizadas por todo el territorio a un total de 36.117 donantes, el 70 por ciento de las donaciones se han obtenido en las distintas colectas y cerca de 9.000 corresponden a los puntos fijos, ha informado la Junta en nota de prensa.

Uno de los datos más destacados es que del total de donaciones, más de 3.000 corresponden a nuevos donantes y se consolida el programa de plasmaféresis o donación exclusiva de plasma que alcanza las 2.000 donaciones en los cinco primeros meses del año, así como la de otros componentes sanguíneos como la donación de plaquetas o plaquetoaféresis que se acerca a los 500 donantes hasta el mes de mayo, casi el doble que las alcanzadas el pasado año en el mismo periodo.

Con todo ello, explica Madrigal, "contribuimos a mantener los stocks sanguíneos de la red de hospitales dependientes del Servicio de Salud y también se nutre el servicio de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario que realizan transfusiones prehospitalarias en vuelo".

Castilla-La Mancha continúa consolidando su posición de referencia nacional e internacional en el ámbito de la transfusión prehospitalaria al disponer de componentes sanguíneos en situaciones de extrema urgencia y mejorar la atención a pacientes con hemorragias graves o traumatismos severos antes de su llegada al hospital, subraya Madrigal.

Además, el equipo de profesionales de la Gerencia de Urgencias y Emergencias de Castilla-La Mancha disponen en todo momento de sangre 0 negativo para las situaciones de emergencia vital, accidentes de tráfico y sangrados masivos para transfundir a los pacientes que lo han necesitado en el mismo lugar del accidente y durante su traslado al centro hospitalario.

DIA DEL DONANTE

Con motivo de la celebración, mañana, 14 de junio, del Día Mundial del Donante de Sangre, la Organización Mundial de la Salud ha elegido este año como lema 'Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas', situando a la persona como elemento clave de cada donación realizada y poniendo de relieve que cada acto conlleva compasión, solidaridad y cuidado hacia los demás.

En este contexto, la Red de Hemodonación de Castilla-La Mancha ha desarrollado durante estos meses numerosas actividades de promoción y sensibilización para fomentar la cultura de la donación en las distintas áreas de salud. Especial relevancia han tenido los maratones de donación organizados en distintos puntos de la comunidad autónoma, entre las que destaca la celebrada recientemente en Talavera de la Reina, donde se registraron más de 650 donaciones.

A ello se suman las campañas desarrolladas en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, centros educativos, empresas, ayuntamientos, asociaciones, eventos deportivos y colectivos sociales, acercando la donación a la ciudadanía y favoreciendo el relevo generacional entre los donantes.