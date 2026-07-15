Castilla-La Mancha alcanza una cifra récord con 544 plazas de Formación Sanitaria Especializada para 2027

La consejera portavoz, Esther Padilla. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ofertará en 2027 un total de 544 plazas de Formación Sanitaria Especializada, la cifra más elevada alcanzada hasta ahora por la Comunidad Autónoma y 16 plazas más que en la convocatoria anterior.

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha destacado que esta oferta supone "formar hoy a los y las profesionales que tendrán que sostener nuestro sistema sanitario mañana" y responde a la estrategia del Ejecutivo de Emiliano García-Page de anticiparse a las necesidades de personal del sistema público de salud.

Una evolución de las plazas que "refleja el crecimiento de la capacidad formativa de Castilla-La Mancha", ha señalado Padilla, quien ha contrapuesto las 194 plazas ofertadas en 2015 con las 544 que se alcanzarán en 2027 en Castilla-La Mancha, lo que supone un incremento acumulado del 180%. Este crecimiento "no es en absoluto casual", ha continuado Padilla, y ha insistido en que es el resultado de una decisión política mantenida en el tiempo ante la "escasez de profesionales sanitarios que afecta al conjunto del país", pero que desde Castilla-La Mancha se combate "con planificación, inversión y continuidad".

En este sentido, según ha informado la Junta en nota de prensa, ha recordado que la Formación Sanitaria Especializada constituye una de las principales vías de entrada de nuevos profesionales al sistema público de salud. Aumentar las plazas significa, por tanto, ampliar la cantera de especialistas que podrán trabajar en nuestros hospitales y centros de salud durante los próximos años, ha afirmado Padilla.

Además, la oferta permitirá que cientos de jóvenes puedan formarse en Castilla-La Mancha, conocer de primera mano su sistema sanitario y plantearse desarrollar aquí su futuro profesional. "La mejor forma de atraer talento es ofrecer una buena formación, estabilidad laboral y una carrera con perspectivas de futuro", ha subrayado Padilla, a la par que ha destacado que Castilla-La Mancha ofrece tanto excelencia educativa, como unas buenas condiciones laborales y calidad de vida.

423 PLAZAS MÉDICAS Y 121 DE ENFERMERÍA

De las 544 plazas ofertadas, 423 corresponden a especialidades médicas. De ellas, 295 son de especialidades hospitalarias y 114 de Medicina Familiar y Comunitaria. La oferta se completa con siete plazas de Medicina Preventiva y Salud Pública y otras siete de Medicina del Trabajo. "En conjunto, el 95% de las plazas acreditadas corresponde a especialidades médicas que van a redundar directamente en la asistencia sanitaria", ha recalcado Padilla.

Por otro lado, en el ámbito de la enfermería se ofertan 121 plazas. La especialidad con mayor número es Enfermería Familiar y Comunitaria, con 50 puestos, seguida de Obstetricia y Ginecología, con 22 plazas destinadas a la formación de matronas. También se incluyen 16 plazas de Enfermería de Salud Mental, 14 de Enfermería Pediátrica, 12 de Enfermería Geriátrica y siete de Enfermería del Trabajo.

Este aumento de la oferta de plazas está acompañado de una ampliación de la capacidad docente de los centros sanitarios de Castilla-La Mancha. Para ello, el Gobierno regional continúa con la acreditación de nuevas unidades, la incorporación de especialidades y el incremento de plazas en los dispositivos que ya forman a residentes.

AVANCES EN SANIDAD DIGITAL

Por otro lado, el Ejecutivo regional sigue avanzando en el abordaje de la sanidad digital como una nueva vía para mejorar el sistema público sanitario en la región, una herramienta más para modernizar el servicio y hacerlo más eficaz y eficiente.

La consejera Portavoz ha reconocido que esa modalidad supone una actualización y modernización del soporte informático y para ello se ha aprobado destinar la cantidad de 3,5 millones de euros para lo que se ha denominado el 'Sistema de Gestión de la Investigación Clínica sobre Datos de la Salud de Castilla-La Mancha".

El contrato para el suministro de esta nueva infraestructura busca reforzar y mejorar las capacidades de almacenamiento, computación y comunicaciones sanitarias. En palabras de la responsable autonómica, "preparar la sanidad pública de Castilla-La Mancha para investigar mejor, utilizar con seguridad la información clínica y avanzar hacia diagnósticos y tratamientos cada vez más precisos".

Como ha recordado, la sanidad genera diariamente una cantidad muy importante de información: historias clínicas electrónicas, pruebas diagnósticas, imágenes médicas, resultados de tratamientos e información genética. Precisamente, "esa información sirve, en primer lugar, para atender a cada paciente, pero, debidamente protegida y tratada con todas las garantías, también puede ayudar a mejorar la atención de muchos pacientes en el futuro", ha señalado.