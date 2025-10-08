Castilla-La Mancha amplía el presupuesto de las ayudas a la contratación indefinida por "una mayor demanda"

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, inaugura la jornada ‘Empresas y hábitos de vida saludable’ de CECAM. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido ampliar el presupuesto de las ayudas a la contratación indefinida por "una mayor demanda", tal y como ha detallado este miércoles la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

En declaraciones a los medios antes de participar en la jornada 'Empresas y hábitos de vida saludables', organizada por la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), en Toledo, junto al presidente de Cecam, Ángel Nicolás, la consejera ha informado de que este viernes, 10 de octubre, se publicará en el Diario Oficial esta ampliación.

"El día 10 de octubre en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha vamos a ampliar la línea de trabajo que tenemos para fomentar la contratación indefinida en las empresas de nuestra comunidad autónoma", ha comentado la titular de Empleo de la región.

Según ha comentado, ha habido "una mayor demanda" y por tanto "vamos a hacer una modificación de la ampliación del presupuesto y ampliaremos en 1,4 millones de euros esta línea de ayudas a la contratación indefinida".

Una línea que subirá de los 3,5 millones de euros a 4,9 millones de euros, permitiendo que al menos medio millar de contratos en Castilla-La Mancha pasen también a la modalidad de contratación indefinida, ha especificado Patricia Franco.