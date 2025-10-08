El Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral se constituirá en Albacete el próximo 24 de octubre

TOLEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Albacete ha sido la ciudad elegida para constituir el Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral. Una provincia que el pasado mes de agosto registró varias muertes en accidentes laborales.

Esta sesión constitutiva tendrá lugar el 24 de octubre, tal y como ha adelantado este miércoles la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, antes de participar en la jornada 'Empresas y hábitos de vida saludables', organizada por CEOE-Cepyme Castilla-La Mancha, en Toledo, junto al presidente de Cecam, Ángel Nicolás.

En declaraciones a los medios, la consejera ha detallado que en la semana del 20 al 26 de octubre se celebra la Semana Europea de la Seguridad y Salud Laboral que se enmarca bajo el título 'Trabajos seguros y saludables en la era digital'.

De este modo, y aprovechando el marco de esa semana, se convocará el 24 de octubre en Albacete a los miembros del Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral que se ha creado recientemente con motivo del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral.

"Un órgano tripartito y de gobernanza que nos va a permitir también sentar las líneas estratégicas", ha apuntado la titular de Economía, Empresas y Empleo, quien ha recordado que este consejo tendrá presencia y actividad en las cinco provincias de la región.