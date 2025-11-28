Castilla-La Mancha aprueba cuatro millones de euros para mantenimiento de espacios naturales

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura la mejora del camino de Ventillas, que une Fuencaliente y Solana del Pino. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CIUDAD REAL, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado esta misma semana en Consejo de Gobierno cuatro millones de euros para la gestión del uso público y mantenimiento en los espacios naturales protegidos (ENP) de Castilla-La Mancha para las anualidades 2026, 2027 y 2028, según han anunciado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez; en una visita del presidente Emiliano García-Page a la actuación de mejora en el camino de Ventillas, que une Fuencaliente y Solana del Pino.

Caballero ha resaltado que esta actuación en el camino de Ventillas supone "cumplir con una obligación que tenemos los gobiernos, y desde luego el Gobierno del presidente Page, que se lo toma muy en serio, de garantizar todos los derechos para todos los ciudadanos, vivan donde vivan". Por eso, "invertimos 1,6 millones de euros para unas poblaciones que suman en su conjunto en torno a 1.500 habitantes", ha dicho.

"Estos vecinos tienen derecho a poder disfrutar del bienestar a través de la movilidad que les va a permitir las mejoras ejecutadas en este camino", ha remarcado Caballero, al mismo tiempo que ha señalado que con esta actuación "favorecemos la lucha contra los incendios y lo hacemos en invierno, que es cuando se apagan de manera importante también estos incendios forestales que sufrimos en verano". Finalmente, según ha informado la Junta en un comunicado, ha señalado que también es una apuesta por el turismo rural y de naturaleza, que es una fuente de riqueza en la zona.

El alcalde de Fuencaliente, Rubén Paz, y la alcaldesa de Solana del Pino, Josefa Poyatos, han agradecido al presidente Emiliano García-Page la inversión en la mejora de este camino, que es vital para la comunicación de ambas poblaciones y han explicado que, además de servir para la prevención de incendios, supone un revulsivo para el turismo rural y una vía para mejorar el tráfico entre ambos municipios de una manera más ágil, más segura y con mayor calidad. En el acto también ha estado presente la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, entre otras autoridades.

ESPACIOS NATURALES DE LA REGIÓN

Desde el parque natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, José Manuel Caballero ha recordado que en Castilla-La Mancha "tenemos 114 espacios protegidos y cerca de un millón de visitantes al año, que debemos atender lo mejor posible". Por este motivo, ha explicado que se ha aprobado una importante inversión de cuatro millones de euros para el mantenimiento de los mismos.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible ha apuntado que los cuatro millones aprobados para el mantenimiento de espacios naturales serán a través de un encargo específico a Geacam de la Consejería de Desarrollo Sostenible, para "que en los próximos tres años se realice el mantenimiento de todas las infraestructuras relacionadas con nuestros parques naturales y que así todos los ciudadanos podamos disfrutar de los magníficos parajes".

El objetivo principal es la ejecución del servicio de información, atención y control de los visitantes que acuden a los Espacios Naturales Protegidos y a los Centros de Recepción de Visitantes, así como el mantenimiento y conservación de las áreas protegidas, sus instalaciones y equipamientos de uso público. Además, se continúa con el programa de actividades de educación ambiental asociadas a estos centros.