Castilla-La Mancha consolida la Escuela de Pastores con más de 40 cursos que han superado los 500 alumnos

Visita a una clase práctica de la Escuela de Pastores en Molina de Aragón. - JCCM

GUADALAJARA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha asistido a una de las clases prácticas de un curso de la Escuela de Pastores que se está desarrollando esta semana en una explotación de Molina de Aragón.

Allí, ha explicado que Castilla-La Mancha ha consolidado la Escuela de Pastores como una "herramienta estratégica para conseguir la viabilidad de futuro en un sector como es la ganadería extensiva" y con ello avanzar en la creación de empleo estable en el medio rural con un modelo basado en la intermediación laboral directa y el seguimiento de las contrataciones.

Este modelo está centrado en la inserción laboral real y ha hecho posible que se hayan realizado 66 contrataciones en explotaciones ganaderas de la región desde su puesta en marcha en 2022, ha informado la Junta en un comunicado.

Además, hay que destacar una tasa de permanencia del 70% en el empleo generado, lo que indica que se está trabajando hacia un modelo en el que no solo se generan empleos, sino que garantiza que se desarrollen en condiciones adecuadas, ajustadas a la realidad del sector y con continuidad en el tiempo, además de que este programa de formación y empleo "viene a consolidar ese relevo generacional tan necesario".

Desde su puesta en marcha en 2022 se han impartido 41 cursos de la Escuela de Pastores, que suman 510 alumnos en toda la región. Gracias a esta actividad se ha creado una bolsa de trabajo en la que hay cerca de 200 personas.

Esta bolsa es uno de los instrumentos fundamentales del programa, ya que permite que las ganaderías que lo deseen puedan contactar con ellos, tras obtener un certificado de asistencia y aprovechamiento.

CURSO EN MOLINA DE ARAGÓN

Precisamente este miércoles el consejero, junto al alcalde de la localidad, Francisco Montes; la delegada de la Junta, Rosa García; el viceconsejero de la PAC y Política Agroambiental, José Manuel Martín; y el delegado de Agricultura en Guadalajara, Santos López; han asistido a la jornada práctica del curso 'Pastoreo y manejo de pequeños rumiantes' que se celebra entre el 15 y el 19 de junio y que está impartido por el coordinador de la Escuela de Pastores de Castilla-La Mancha, Pedro Luna, a quien el consejero ha agradecido "su implicación personal y profesional, que está permitiendo que el pastoreo sea una alternativa de trabajo real en nuestras zonas más rurales".

Los contenidos en los que se forman los alumnos abarcan cuestiones como compromisos agroambientales y buenas prácticas ganaderas; gestión de pastos y extensificación; el ordeño en ovino; bienestar animal; sanidad en explotaciones de pequeños rumiantes; riesgos laborales en la cría de ganado o el cuaderno de explotación y calendario de pastoreo, entre otros.

Esta jornada, que se desarrolla en la explotación de Valentín García Checa, a quien el consejero ha agradecido su colaboración y el trabajo que viene realizando como presidente de la asociación de ganaderos de la comarca de Molina de Aragón, cuenta con más de 20 alumnos, todos ellos de Mali.

Previamente, Julián Martínez Lizán ha visitado la Oficina Comarcal Agraria de Molina de Aragón, donde ha saludado a la plantilla de este recurso.

AYUDAS AGROAMBIENTALES

Por otro lado, Julián Martínez Lizán ha anunciado que este mismo viernes se realizará un pago de ayudas agroambientales por algo más de seis millones de euros. De esta cantidad, hasta 5,6 millones corresponden a pagos compensatorios por zonas de montaña, que llegarán a 2.701 personas beneficiarias. El resto del importe hasta alcanzar los seis millones corresponde con las ayudas al viñedo de secano, que en total recibirán más de 112.000 euros, y a la conservación de razas autóctonas amenazadas por erosión genética, a la que se destinan otros 250.000 euros.

Por último, ha explicado que a partir del día 26 de este mes, la Consejería pagará cerca de cinco millones de euros de las ayudas al bienestar animal en ovino y caprino extensivo y semiextensivo de la campaña 2025, a un total de 1.577 ganaderas y ganaderos de la región. Con estas ayudas se compensa por realizar, de forma voluntaria, actuaciones tendentes a mejorar el bienestar de su cabaña ganadera y dar lugar a una mejora de la calidad de la producción ganadera.