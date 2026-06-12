Castilla-La Mancha contará desde julio con el Decreto Ómnibus que simplificará cientos de procesos administrativos

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, durante la clausura de la Asamblea de CEOE Cepyme Cuenca. - JCCM

CUENCA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que a partir del mes de julio se contará con el Decreto Ónmibus, en el que está trabajando la Dirección General de Coordinación dependiente de la Vicepresidencia Primera, y que recoge la simplificación de cientos de procesos administrativos.

Martínez Guijarro ha hecho este anuncio este jueves, durante la clausura de la Asamblea de CEOE Cepyme Cuenca, donde ha recordado que se cumplirá en pocas semanas un año de la aprobación de la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa que ha permitido, a lo largo de este periodo, analizar mil procedimientos administrativos. "Solo vamos a dejar como están (sin simplificar) los que nos impone la UE o el Estado", ha añadido.

El Gobierno regional espera tener aprobado en las próximas semanas una normativa pensada para los pequeños municipios. Se trata del decreto de Entidades Colaboradoras "para que los ayuntamientos puedan tener una herramienta para agilizar la concesión de licencias y autorizaciones tanto desde el punto de vista ambiental como urbanístico".

Además, según informa el Ejecutivo, ha aludido a la Ley de Proyectos Prioritarios que se aprobó en el año 2020 en un contexto económico difícil por la pandemia de la COVID. Esa ley, ha dicho, ha dejado en la provincia de Cuenca una treintena de proyectos prioritarios que han generado una versión de 136 millones de euros y casi 300 puestos de trabajo.

ESTATUTO DEL PEQUEÑO MUNICIPIO

Finalmente, ha avanzado que el Ejecutivo regional trabaja en lo que será "una revolución urbanística en los pequeños municipios", en alusión al futuro Estatuto del Pequeño Municipio que busca ser una "normativa ultrasimplificada" para los pequeños municipios. El objetivo es que los ayuntamientos más pequeños tengan más flexibilidad a la hora de poner en marcha proyectos tanto empresariales como residenciales.