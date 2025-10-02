Castilla-La Mancha debería destinar 204 extras de presupuesto del nuevo Plan Estatal de Vivienda, según Ministerio

Viviendas del grupo Miguel Hernández de la ciudad de Alicante - GVA

MADRID/TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha debería destinar 204 extras de presupuesto del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026/2030 respecto al plan anterior para alcanzar los 280 millones actuales (+373%), según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

De esta manera, el esfuerzo extra anual autonómico para el plan será de 18,9 millones en Castilla-La Mancha.

La Región de Murcia y Asturias son las comunidades autónomas donde más aumentará el presupuesto del nuevo Plan Estatal de Vivienda de 2026-2030 respecto al anterior, de manera que en la primera se multiplicará por 6,06 veces, mientras que en la segunda se multiplicará por 4,1 veces.

La Región de Murcia deberá destinar 308 millones de euros al plan, frente a los 50,7 millones de euros destinados en el plan anterior que tuvo vigencia entre los años (2022-2025), lo que supone un esfuerzo adicional de 257 millones de euros.

Por su lado, Asturias deberá incrementar en 174,7 millones su presupuesto para cumplir con los 231 millones actuales, ya que el plan anterior solo constaba de 56 millones de euros.

Respecto al resto de autonomías, Andalucía deberá destinar 876 millones extra respecto al plan anterior para alcanzar los 1.197 millones de euros actuales (+373%); Aragón, 194 millones extra, hasta los 266 millones (+373%); Baleares, 122 millones extra, hasta los 168 millones (+373%); Canarias, 271,5 millones extra, hasta los 371 millones; Cantabria, 97,3 millones extra, hasta los 133 millones (+373%); Castilla y León, 276 millones extra, hasta los 378 millones extra (+371%).

Por su parte, Castilla-La Macha debería destinar 204 extras para alcanzar los 280 millones (+373%); Cataluña 472 millones para los 1.015 millones (+187%); Comunidad Valenciana 557 millones, hasta los 798 millones (+331%); Extremadura los 153,7 millones, hasta los 210 millones (+373%), Galicia los 292 millones hasta los 399 millones (+373%); Comunidad de Madrid, 814 millones, hasta los 1.113 millones (+373%) y La Rioja 85 millones, hasta los 119 millones (+373%).

Desde el Ministerio han explicado que en Cataluña el porcentaje de incremento es menor porque fue la única comunidad que ya aportó más del 40% de recursos propios en la anterior convocatoria, y esta proyección se ha hecho situando la aportación autonómica en el 40%.

El nuevo Plan de Vivienda prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el triple de lo invertido en el Plan anterior, de los que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante.

ESFUERZO AUTONÓMICO EXTRA ANUAL POR CCAA

De esta manera, el esfuerzo extra anual autonómico para el plan será en Andalucía de 80 millones de euros; en Aragón de 17 millones; en Asturias de 16 millones; Baleares de 11 millones; Canarias de 25 millones; Cantabria, 8,9 millones; Castilla y León, 25,5 millones y Castilla la Mancha, 18,9 millones.

En Cataluña, el esfuerzo extra va a ser de 14 millones, Comunidad Valenciana de 48 millones; Extremadura, 14,2 millones; Galicia, 26,9 millones; Comunidad de Madrid, 75,2 millones; Región de Murcia, 23,3 millones y La Rioja, 8 millones.