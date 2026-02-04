Castilla-La Mancha declara proyecto prioritario la extensión de fibra óptica en 69 emplazamientos de la región

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha comparecido en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado declarar Proyecto Prioritario de Interés Estratégico, el presentado por Telefónica España S.A.U. para desplegar fibra óptica en un total de 69 emplazamiento de la región. Se trata de una decisión necesaria para mejorar la conectividad de la región y que cada vez sean más municipios los que dispongan de cobertura 5G.

Esta media del Gobierno regional ha sido una de las últimas decisiones del Ejecutivo de Emiliano García-Page en su reunión semanal y de las que ha informado la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha insistido en que "no es una mera decisión técnica ni burocrática; es una decisión política en el mejor sentido de la palabra, puesto que cuando hablamos de conectividad estamos hablando de igualdad de oportunidades, estamos hablando de competitividad económica, de servicios públicos de calidad y de un futuro para nuestros pueblos".

Como ha recordado, esta declaración ofrece un marco de tramitación preferente y de agilización administrativa, "viene a agilizar la ejecución del proyecto, reduciendo plazos administrativos y facilitando su puesta en marcha". Se utiliza esta figura jurídica porque "consideramos que el despliegue del 5G es un proyecto estratégico para la región, como venimos haciendo a lo largo de estos años, porque precisamente mejora la competitividad empresarial también y la vertebración económica y social de nuestra región".

Padilla ha detallado que "el proyecto declarado estratégico permitirá llevar la fibra óptica a la red troncal, lo que técnicamente se llama backhaul, en los 69 emplazamientos en poblaciones menores de 5.000 habitantes, en las provincias de Albacete (47) y de Ciudad Real (27)", y es que, ha continuado, "estos emplazamientos no disponen actualmente de backhaul de fibra, lo que impide que el 5G funcione con todas sus capacidades".

En opinión de la responsable autonómica, este proyecto es clave porque pone la autovía digital para que el 5G funcione a pleno rendimiento y pueda desplegar toda su capacidad en la región, ya que permite "que los datos lleguen rápido y sin cortes". Además, ha recordado "son clave para servicios digitales, para empresas, para teletrabajo, para la sanidad, para la educación online".

Y es que, ha insistido, "cuando hay unas buenas comunicaciones, es muy atractivo para que nuevas empresas sigan queriendo venir a instalarse en Castilla-La Mancha" como está ocurriendo en los último diez años del presidente García-Page. "En el año 2015 solo tres polígonos industriales contaban en la región con fibra óptica. Hoy son 286 los polígonos industriales y los centros logísticos, el 85 por ciento de toda la región". Y si miramos los datos de cobertura, "en el 2015 la fibra óptica llegaba a un 20 por ciento de nuestra región y hemos terminado 2025 con el 98 por ciento de cobertura de fibra óptica. En cuanto a 5G, ya alcanzamos el 91 por ciento".

En palabras de la consejera Portavoz, "no es casualidad, es una política sostenida que ha permitido que las empresas puedan venir, puedan instalarse con garantías, puedan crecer y competir desde Castilla-La Mancha".