Castilla-La Mancha diseña el Plan regional de Estadística con horizonte 2029 basado en el concepto de 'Dato único'

TOLEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regional de Estadística, presidido por el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha dado el visto bueno al borrador del Plan Regional de Estadística de Castilla-La Mancha 2026-2029, que incluye más de 280 operaciones que servirán para aunar un conjunto de datos permanentemente actualizados y accesibles a la ciudadanía para contribuir a un mejor conocimiento de la realidad de la Comunidad Autónoma, así como su evolución a lo largo del tiempo

Así lo ha trasladado el director de la Oficina del Dato, Christian Cobas, que ha señalado que esta compilación de información se hace a través del 'Dato único' tras uniformar toda la información con la que cuenta la Administración regional y convertirla en el punto de partida para estadísticas, cuadros de mandos, datos abiertos que se vayan a generar desde la Administración regional.

Esto supondrá, según el director de la Oficina del Dato, "ir hacia una Administración más simple y con menos cargas administrativas".

Según informa el Ejecutivo, junto al Plan se ha aprobado también el Programa Anual de Estadística 2026, dos herramientas con las que el Ejecutivo castellanomanchego busca "aprovechar todo el potencial de los datos para y permita su uso para la mejora de las políticas públicas".

Además, Christian Cobas ha señalado que a lo largo de este primer semestre de año verá la luz la Estrategia del Dato de la región que ayudará a impulsar las actuaciones para la compartición, reutilización y el uso eficiente y seguro de los datos.

CONSEJO DE ESTADÍSTICA Y DATOS

Asimismo, se ha aprobado la evolución de este Consejo que ha pasado a ser el Consejo Regional de Estadística y Datos y que estará gestionado con la Oficina del Dato, dependiente de la Vicepresidencia primera. Este nuevo Consejo ampliado refuerza la gobernanza del sistema estadístico y del ecosistema del dato en sí, impulsando la cultura del dato en toda la región.