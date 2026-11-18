Castilla-La Mancha entregará 37 galardones este viernes con motivo del Día de la Enseñanza - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo del presidente Emiliano García-Page entregará este viernes los galardones con motivo del día de la Enseñanza, y hoy la consejera Portavoz, Esther Padilla, ha dado a conocer los nombres propios de esta ceremonia que se celebrará en Toledo, en el Palacio de Congresos de Eurocaja rural.

Padilla ha recordado que "con estos galardones, que cada año entregamos en el día de la Enseñanza, queremos dar las gracias a la comunidad educativa de Castilla-La Mancha", a todos los que hacen posible una educación pública de calidad vivan donde vivan los escolares.

La portavoz del Ejecutivo ha informado de que este año serán 37 nombres propios, entre ellos, "vamos a reconocer a personas y a comunidades educativas que hacen realidad ese compromiso (con la educación). Entre quienes recibirán estos galardones están docentes, alumnado, las familias, entidades y centros educativos que hacen de la escuela un lugar donde todo el mundo cuenta en Castilla-La Mancha".

Entre los profesores premiados figuran Elena Gozálvez Landete, del CEIP 'José Lloret Talens' de Almansa, "por su compromiso con la innovación educativa, la inclusión y la competencia digital, valores recogidos en su programa 'Mochileros por un Mundo Mejor'; Eva Balmaseda Serrano, del IES 'Estados del Duque' de Malagón, por sus más de 20 años de compromiso con una educación que sitúa a las personas en el centro del aprendizaje, a través del arte, el teatro y su proyecto 'Acariciando almas'; Miriam Meneses Madrigal, del CRA 'Tomás y Valiente' de Casas de Fernando Alonso, por su firme compromiso con la escuela rural, por su extraordinario ejemplo de fortaleza y superación personal. Una maestra que transmite valores como la perseverancia, el esfuerzo y la capacidad de afrontar las dificultades.

Otros dos nombres propios que ha destacado Padilla en la categoría del profesorado son los de Guillermo Montero Dombriz, del IES 'Profesor Domínguez Ortiz' de Azuqueca de Henares' por despertar vocaciones científicas a través de iniciativas como 'Los Viernes de la Ciencia' y Ernesto Bautista Santurino Díaz, del CRA 'Villas del Tajo' de Puente del Arzobispo, por su apuesta por una enseñanza innovadora, participativa y vinculada al entorno natural y cultural.

En el apartado del alumnado, Padilla ha adelantado dos oros nacionales como lo han sido Vicente Rodríguez Manjón y Nerea Tárraga Calero, del IES 'Amparo Sanz' y del IES 'Federico García Lorca' de Albacete, por su talento, esfuerzo y excelencia en Formación Profesional, que los llevó a proclamarse campeones nacionales de SpainSkills 2026 en Desarrollo Web y Escaparatismo;

También, serán reconocidos Julia Escribano Serrano, del IES 'Torreón' del Alcázar de Ciudad Real, "por su excelente rendimiento académico, su extraordinaria capacidad de esfuerzo y superación y su compromiso con los demás. Demuestra empatía, solidaridad y compañerismo"; John Paúl Castillo Avendaño, del CEE 'Puerta de Santa María' de Ciudad Real, "por su generosidad, empatía y capacidad para resolver conflictos mediante el diálogo, convirtiéndose en un referente de compañerismo y convivencia", así como Darío Moreno García, Efrén Serrano Calderón, Samuel Cuesta Pardo y Marcos García Algarra, IES 'Jorge Manrique' de Motilla del Palancar, por proclamarse campeones nacionales de las Olimpiadas 'Entre Redes', demostrando sus conocimientos sobre el sistema eléctrico y la transición ecológica. Su triunfo es un ejemplo del valor del esfuerzo compartido, la curiosidad científica y el trabajo en equipo.

En el apartado del alumnado, otros nombres que sonarán serán los de Zara Carolina Candia Martínez, del CEIP 'José Maldonado y Ayuso', de Mondéjar, "por su excelente rendimiento académico, su solidaridad y su compañerismo; Miriam Tomico García, del IES 'Liceo Caracense' de Guadalajara, por su responsabilidad, alegría y compromiso con la convivencia escolar; Rania Boutchi, del IES 'Puerta de Cuartos' de Talavera de la Reina, por su extraordinaria capacidad de superación, esfuerzo y perseverancia, que le han permitido recuperar su trayectoria educativa y construir un nuevo proyecto de futuro; así como Ángel Blanco Serrano del Colegio 'Cristóbal Colón' de Talavera de la Reina, por su extraordinaria evolución académica y personal, fruto del esfuerzo, la perseverancia y la confianza en sus propias capacidades.

El ejecutivo regional también premia a Personal de Administración y Servicios y en esta ocasión, el galardón ha recaído en Almudena Calvo Rojo, del CEIP 'César Cabañas Caballero', de Recas, por su extraordinario compromiso con la acogida e integración del alumnado y sus familias, especialmente de quienes llegan de otros países. "Su labor trasciende el comedor escolar, convirtiéndola en un referente de solidaridad, convivencia y apoyo", ha insistido Padilla.

En cuanto a las entidades, serán galardonadas el AMPA 'El Olivo' del CEIP 'Cardenal Tavera', de Cobisa, por su extraordinaria implicación en la vida escolar y cultural de la localidad.

La portavoz del Ejecutivo ha recordado que serán 10 los centros educativos galardonados en esta ocasión: el CEIP 'Cristóbal Colón' de Albacete, el Colegio Rural Agrupado de 'Alcalá del Júcar', el IES 'Hermógenes Rodríguez 'de Herencia, el CEIP 'Federico Romero' de La Solana, el IES 'Fernando Zóbel' de Cuenca, el CEIP 'María Jover' de Iniesta, el CEIP 'La Paloma' de Azuqueca de Henares, el Conservatorio Profesional de Música Sebastián Durón de Guadalajara, el IES 'Carlos III' de Toledo, y el CEIP 'Antonia González' de Tembleque.

También, como ha adelantado la portavoz del Ejecutivo, "vamos a reconocer a cinco centros de Formación Profesional. Cada uno acerca la FP a un sector concreto y trabaja con las empresas para incorporar lo que está cambiando en ese sector al aula". Son el Centro 'Aguas Nuevas' de Albacete en el sector aeronáutico, el 'Virgen de Gracia de Puertollano' en Tecnologías de la Información, el 'Número 1' de Cuenca en turismo; el 'Condestable Álvaro de Luna' en Illescas, en fabricación automatizada, y el 'Ribera del Tajo' en Talavera de la Reina, en inteligencia artificial y datos masivos.

Por último, en cuanto a las menciones especiales, se entregarán a los colegios 'San Ildefonso' de Talavera de la Reina, por su trayectoria pionera en la integración de las artes como herramienta educativa, siendo el primer centro de Castilla-La Mancha en incorporar el programa MUS-E en 2002; el CEIP 'San Lucas y María' de Toledo, por su compromiso con una escuela inclusiva, participativa y abierta; así como al Colegio 'Santa María de la Expectación' de Cuenca, por su compromiso con la educación en valores, el consumo responsable y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

La portavoz del Gobierno ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a todos y todas, "enhorabuena y gracias a quienes cada día enseñan, cuidan, acompañan y abren oportunidades en los centros educativos de Castilla-La Mancha".