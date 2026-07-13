Castilla-La Mancha fija su calendario laboral para 2027

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TOLEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado el Decreto por el que se fija el calendario laboral para el año 2027 en la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

En este texto, recogido por Europa Press, se fijan las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperables en el año 2027.

Serán el 1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, Epifanía del Señor; 25 de marzo, Jueves Santo; 26 de marzo, Viernes Santo; 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; 27 de mayo, celebración de la Fiesta del Corpus Christi, en sustitución de la fiesta correspondiente al día 19 de marzo, San José.

Además, el 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha, en sustitución del descanso laboral correspondiente al día 15 de agosto, Asunción de la Virgen, así como el 12 de octubre, Fiesta Nacional; 1 de noviembre, Día de todos los Santos; 6 de diciembre, Día de la Constitución Española; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción y 25 de diciembre, Natividad del

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.