Castilla-La Mancha impulsa la innovación empresarial en la región para dar respuesta a nuevas realidades

Visita del vicepresidente segundo del Gobierno de C-LM, José Manuel Caballero, y la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, a las obras del hotel Francisco Carretero de ANRO. - JCCM

CIUDAD REAL 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está reforzando el impulso a las iniciativas de innovación empresarial que se están desarrollando en la región para dar respuesta a nuevas realidades y necesidades de la sociedad. El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha visitado hoy el que será el primer hotel reubicable de Europa, cuyas obras está desarrollando ANRO en Tomelloso.

Tras la visita del vicepresidente segundo del Gobierno regional, la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández; ha valorado positivamente la apuesta del tejido empresarial de la región por la innovación y el emprendimiento.

Particularmente, ha reconocido el talento y la valentía de la empresa ANRO al estar poniendo en marcha el primer hotel modular, sostenible, inteligente y reubicable de España y de Europa, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Este hotel es un buen ejemplo del esfuerzo regional por la innovación para ofrecer soluciones a nuevas realidades", ha señalado. En este caso, "es una apuesta por atraer turismo sostenible y diversificado, con especial énfasis en ciudades medias y áreas rurales adaptándose a necesidades que puedan surgir en el territorio", ha afirmado.

Blanca Fernández ha apuntado que en Castilla La Mancha "estamos apostando precisamente por ese modelo de que las ciudades medianas o que las zonas rurales sean atractivas a ese turismo de interior que nos ha situado a Ciudad Real como la provincia que mejor desempeño ha tenido de toda España en materia turística en el año 2025".

De ahí que haya señalado que proyectos como el primer hotel reubicable que se construye en Tomelloso "hace que se abran posibilidades y horizontes para ciudades medianas y para zonas rurales donde podamos contar con hoteles pequeños, inteligentes y, desde luego, que sean modulares para poderse trasladar en un momento determinado".

APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

Desde Tomelloso, Caballero y Fernández han remarcado la apuesta por la innovación empresarial es una prioridad del presidente García-Page y ha animado a las empresas a sumarse al programa de apoyo a la innovación empresarial que tiene en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha.

"Es una oportunidad para que juntos, desde las administraciones públicas con el talento del sector privado, mejoremos la vida de la gente con nuevas soluciones, productos o servicios que supongan un punto de inflexión", ha señalado.

El programa de apoyo a la innovación empresarial Innova-Adelante Castilla-La Mancha es una iniciativa ya consolidada en la región que tiene por finalidad reforzar el tejido empresarial innovador. El objetivo es mejorar la competitividad de las empresas y está enmarcado en los objetivos y medidas establecidas en el eje 3 "Innova y digitaliza" del Plan estratégico de acompañamiento empresarial de Castilla-La Mancha, más conocido como Plan Adelante 2024-2027.

Estas ayudas podrán ser cofinanciadas conforme al porcentaje aprobado en el Programa Feder de Castilla-La Mancha 2021-2027, dado que la actuación está alineada con el objetivo político de una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y del objetivo específico enfocado al desarrollo y la mejora de las capacidades de investigación e innovación y la implantación de tecnologías avanzadas.

Por otro lado, ha recordado que se está desarrollando el nuevo Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla-La Mancha, PRINCET 2025-2028, con especial atención a la innovación y al apoyo a emprendedores contempladas en una de las líneas estratégicas del plan dedicada a la innovación empresarial.

Este plan cuenta con una inversión de más 1.300 millones para centros tecnológicos y otros diez millones de euros para cerca de 1.000 investigadores y más de un centenar de proyectos, ha explicado Caballero. Entre sus retos estratégicos se plantea la promoción del tejido empresarial innovador y la Internalización de las empresas y la I+D+I. Con este Plan, el Gobierno regional tiene como objetivo incrementar en más de un 30 por ciento la inversión en I+D por parte de las empresas de la región.

"Este convencimiento absoluto del presidente García-Page por trabajar de la mano del tejido industrial de la región apoyando la iniciativa empresarial, la apuesta por la innovación, el impulso a la investigación y la generación de desarrollo económico es el que nos sitúa como la comunidad autónoma con mayor confianza empresarial de nuestro país", ha recordado.

"Este es el camino por el que vamos a seguir avanzando para construir, como ANRO está haciendo con este proyecto, una región que siga siendo motor de desarrollo, progreso y bienestar", ha concluido.