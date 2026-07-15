Castilla-La Mancha impulsa el liderazgo femenino con nuevas ayudas y dos leyes estratégicas en información pública

IV Foro de Mujeres Empresarias de Castilla-La Mancha organizado por Cecam en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El IV Foro de Mujeres Empresarias de Castilla-La Mancha, organizado este miércoles por la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) en Guadalajara, ha servido de escenario para que el Gobierno regional anuncie nuevas medidas para impulsar el liderazgo femenino y avanzar en igualdad en el ámbito económico, entre ellas una convocatoria de ayudas dotada con 200.000 euros y la apertura del proceso de participación pública de las futuras leyes de Industria y Turismo.

Durante la inauguración del encuentro, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado la publicación este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la convocatoria 'Mujeres que lideran Castilla-La Mancha', dotada con 200.000 euros para respaldar proyectos de asociaciones que trabajen en la visibilización de la mujer en puestos directivos.

Según ha explicado, las entidades podrán presentar hasta dos proyectos, con ayudas de entre 10.000 y 20.000 euros en función de su ámbito territorial, durante un plazo de 20 días.

Franco ha enmarcado esta iniciativa en el objetivo de acelerar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y ha recordado que, según el informe ClosingGap, "tardaremos 36 años en conseguir la plena igualdad en nuestro país". "Hay que dejar ese legado para nuestros hijos, para nuestros nietos", ha señalado.

Asimismo, ha avanzado que este jueves se publicará también el inicio del proceso de participación pública de los anteproyectos de la Ley de Industria y de la Ley de Turismo de Castilla-La Mancha, que permanecerán en información pública hasta el próximo 13 de agosto.

La consejera ha defendido además la evolución de la presencia femenina en puestos de responsabilidad empresarial. Así, ha indicado que en Castilla-La Mancha hay "1.400 mujeres directivas" en medianas y grandes empresas, donde representan "más del 46%" de los puestos de dirección, mientras que en las pequeñas empresas existen unas "13.000 mujeres directivas", aunque suponen el 24% del total, un ámbito en el que, a su juicio, "tenemos que hacer entre todos un mayor esfuerzo".

CECAM REIVINDICA EL TALENTO FEMENINO

Por su parte, el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, ha defendido que las organizaciones empresariales "no estamos para desperdiciar talento" y ha asegurado que "ese talento, guste o no guste, se ve reflejado en las mujeres".

En este sentido, ha destacado el aumento de la presencia femenina al frente de organizaciones empresariales y ha precisado que, de las más de 300 asociaciones sectoriales existentes en Castilla-La Mancha, cerca de 90 están presididas por mujeres. "Es el cuarto foro que hacemos de mujeres empresarias para visibilizar que el talento está ahí también y tenemos que aprovecharlo", ha afirmado.

Nicolás también ha señalado que "los mejores expedientes académicos últimamente son de mujeres" y ha defendido que ese talento debe incorporarse a la empresa privada, al tiempo que ha abogado por seguir impulsando políticas de igualdad desde el Consejo de Diálogo Social.

ABSENTISMO LABORAL

Preguntado por el informe de Adecco sobre absentismo laboral, el presidente de la patronal castellanomanchega ha calificado este fenómeno como "muy preocupante" y ha advertido de que lleva más de diez años incrementándose de manera disparada.

Ha señalado que los alrededor de 30.000 millones de euros de coste del absentismo laboral en España corresponden únicamente al coste directo y ha reclamado una respuesta conjunta con el Gobierno y las organizaciones sindicales.

"Es un problema que tenemos en la mesa que nadie se puede poner la mano delante de los ojos para decir que lo resuelva otro", ha manifestado.

Sobre esta cuestión, Patricia Franco ha contextualizado las cifras recordando que el mismo informe ClosingGap estima que la falta de igualdad plena supone un coste de 271.000 millones de euros para la economía española. "Multiplica por 4,5 el coste que nos cuesta el absentismo", ha afirmado, asegurando que, aunque se trata de "una batalla más invisible", es "igual de necesaria" y "de una forma más silenciosa tenemos que seguir batallando por la igualdad".

SIMÓN DESTACA EL ANTEPROYECTO DE LEY

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha aprovechado el foro para anunciar que este miércoles se ha publicado en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha el borrador del anteproyecto de ley para reducir las brechas en el ámbito económico, una iniciativa que ha definido como "un proyecto pionero en nuestro país".

Según ha explicado, el texto ha sido elaborado con la participación de todas las consejerías del Gobierno regional, asociaciones de mujeres, las dos universidades de Castilla-La Mancha, partidos políticos y los principales agentes sociales, entre ellos Cecam y los sindicatos, con el objetivo de reducir especialmente la brecha salarial.

Simón también ha puesto en valor la evolución del empleo femenino en la Comunidad Autónoma, indicando que en los últimos once años la tasa de paro femenino ha pasado "del 32% al 16%" y que Castilla-La Mancha es una de las comunidades que más mujeres incorpora al mercado laboral.