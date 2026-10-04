Castilla-La Mancha impulsa un nuevo programa para fortalecer el liderazgo y la transformación de la Atención Primaria - JCCM

TOLEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha puesto en marcha un nuevo programa dirigido a reforzar las competencias de liderazgo y gestión de los profesionales que desempeñan responsabilidades en el ámbito de la Atención Primaria y Comunitaria, con el objetivo de dotarles de nuevas herramientas para impulsar procesos de cambio y mejora organizativa.

El programa, denominado 'Refuerzo de competencias para el ejercicio de responsabilidades intermedias para la Atención Primaria y Comunitaria en el Ecosistema de Salud', da continuidad a las actuaciones que vienen desarrollando el Sescam y la Consejería de Sanidad en materia de gestión del cambio y transformación y se integra en el Programa General de Liderazgo y Transformación coordinado desde la Dirección General de Recursos Humanos y Transformación, ha informado la Junta en nota de prensa.

La iniciativa ha sido planificada en colaboración con la Dirección General de Atención Primaria para adaptar sus contenidos a las necesidades y a la realidad organizativa y asistencial de este nivel de atención en Castilla-La Mancha y está financiada con fondos del Ministerio de Sanidad dentro del Plan de Acción 2026 del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria.

El director gerente del Sescam, Alberto Jara, ha participado esta semana en la jornada inaugural del programa, celebrada en Toledo, donde ha sido el encargado de ofrecer una ponencia sobre las principales líneas estratégicas del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

LIDERAZGO PARA AFRONTAR LOS NUEVOS RETOS

La puesta en marcha de esta iniciativa parte de la necesidad de seguir reforzando las capacidades de gestión en Atención Primaria ante retos como la elevada presión asistencial, la optimización de los recursos, la coordinación entre profesionales y niveles asistenciales, la transformación digital o el avance hacia una atención cada vez más personalizada.

En este contexto, el programa pretende proporcionar a los profesionales conocimientos, criterios y herramientas que les permitan liderar equipos multidisciplinares, gestionar procesos de cambio, impulsar mejoras organizativas y tomar decisiones en entornos complejos, contribuyendo al mismo tiempo a incrementar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria.

En esta primera edición participan 44 profesionales procedentes de las distintas gerencias del Sescam y de los Servicios Centrales, entre los que se encuentran perfiles directivos, responsables intermedios de equipos, unidades o dispositivos comunitarios y responsables de proyectos estratégicos o de implantación de rutas asistenciales, con especial atención a ámbitos como la cronicidad y la salud comunitaria.

60 HORAS Y UNA METODOLOGÍA EMINENTEMENTE PRÁCTICA

El itinerario formativo consta de 60 horas lectivas que se desarrollarán entre septiembre y diciembre de 2026, distribuidas en 12 jornadas presenciales y con el apoyo de un campus virtual. La programación incluye 50 sesiones de 75 minutos en las que se combinan sesiones generales con actividades prácticas en grupos reducidos.

La metodología tiene un marcado carácter práctico y se basa fundamentalmente en el método del caso, junto al trabajo colaborativo, talleres participativos, simulaciones y sesiones con profesores y expertos vinculados al ecosistema de salud.

Los contenidos abarcan desde el liderazgo y la gestión de equipos hasta la gestión del cambio, la mejora de procesos, la transformación digital, el uso de datos y la medición de resultados. Asimismo, se trabajarán competencias relacionadas con la toma de decisiones, la comunicación, la negociación, la gestión de conflictos, la organización del tiempo y la conducción de reuniones.

Con esta iniciativa, el SESCAM busca avanzar en una cultura organizativa que facilite que los profesionales con responsabilidades de gestión dispongan de mayores capacidades para liderar equipos, desarrollar proyectos de innovación y mejora y trasladar los objetivos estratégicos de la organización al funcionamiento cotidiano de los centros y servicios de Atención Primaria.

Entre los resultados esperados se encuentran precisamente la mejora de las competencias directivas, una mayor capacidad de gestión de equipos y procesos, el impulso de iniciativas de innovación y la consolidación de redes profesionales de colaboración.