Castilla-La Mancha llora la muerte de Jesús de Miguel, con raíces familiares en Navahermosa (Toledo)

Fachada del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, a 3 de noviembre de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). El delantero español del CD Tenerife Jesús de Miguel ha muerto hoy, a las 08.00 horas, a causa del golpe sufrido - Europa Press Canarias - Europa Press

TOLEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado el fallecimiento este martes del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, quien no pudo recuperarse de las secuelas que le produjo un golpe con el portero del Andorra Jesús Owono en la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.

"Sin palabras, es una noticia desgarradora el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, haciendo lo que más le gustaba y por lo que tanto había luchado, jugar al fútbol. Mis pensamientos están con su familia, originaria del municipio toledano de Navahermosa. Mi más sentido pésame", ha escrito García-Page en su cuenta de X.

Desde la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha se han sumado "al dolor" por el fallecimiento del futbolista del CD Tenerife estrechamente ligado a Castilla-La Mancha, con raíces familiares en Navahermosa (Toledo). "Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y afición", aseguran en un mensaje en la red social X.