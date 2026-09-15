Castilla-La Mancha moviliza 22,5 millones para la reconstrucción de la zona afectada por el incendio de La Mierla

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, informa, en el Palacio de Fuensalida, de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno - JCCM

GUADALAJARA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha movilizado hasta la fecha más de 22,5 millones de euros para la puesta en marcha de medidas y ayudas incluidas en el Plan de Recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara tras el incendio de La Mierla, extinguido el pasado 4 de septiembre.

En concreto, se ha referido a los cinco acuerdos y medidas de emergencia aprobados en Consejo de Gobierno y que incluyen actuaciones sobre el conjunto del territorio afectado y combina la recuperación ambiental y de las vías de comunicación con ayudas directas al sector ganadero y a las empresas, además de nuevos instrumentos financieros para facilitar la recuperación de la actividad económica.

Tal y como ha señalado el vicepresidente primero, la pasada semana se aprobó la delimitación del territorio afectado, cuya extensión suma un total de 34.444,7 hectáreas, de las que el 23% pertenecen al Parque Natural y que comprende 38 municipios.

Ahondando en las medidas, Martínez Guijarro ha señalado que una de las primeras ha sido la declaración de obras de emergencia de arreglo de caminos rurales, cuyos trabajos se están llevando a cabo a través de TRAGSA desde el pasado mes de agosto. La actuación permitirá reparar 56,7 kilómetros de caminos rurales que se vieron dañados por el paso de las máquinas que trabajaban en la extinción, con el fin de mejorar la movilidad de los vecinos de la zona. Para ello, se ha destinado un millón de euros y se prevé que los trabajos hayan acabado en diciembre.

Martínez Guijarro ha explicado que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a las actuaciones de emergencia para la restauración hidrológico-forestal y ambiental del área afectada por el incendio, por importe de 16 millones de euros y con un plazo de 12 meses para su ejecución.

Sobre el terreno se traduce en "trabajos para garantizar la retención de suelos, que las cenizas no vayan a los embalses y, por lo tanto, se pueda comenzar con las labores de recuperación ambiental, incluida la gestión de los árboles quemados".

Esto supondrá actuar, tal y como ha enumerado, en 125 kilómetros de fajinas, 4.300 de albarradas, más de 70 puntos de agua (fuentes o abrevaderos) y unas 1.000 hectáreas de tratamientos fitosanitarios.

AYUDAS DIRECTAS PARA GANADERÍA Y EMPRESAS

En el área de recuperación económica, el Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado dos decretos de ayudas directas, uno de ellos para explotaciones agrícolas y ganaderas y el otro destinado a empresas.

En el caso del decreto destinado a las explotaciones agrarias y ganaderas se establecen dos líneas de ayudas: de un lado, ayudas por la pérdida de cosecha y ganado, calculando el coste de los animales que fallecieron en el incendio; y del otro, ayudas por el incremento de coste que van a tener los ganaderos en los próximos seis meses en función de las cabezas de ganado, de los pastos declarados, etcétera. Las ayudas tienen un tope de 60.000 euros por explotación.

Del segundo decreto se podrán beneficiar hasta 60 empresas que contarán con un sistema de ayudas de, mínimo, 5.000 euros, a los que se sumarán 1.000 euros adicionales por trabajador a jornada completa y un importe máximo de 10.000 euros. En el caso de los alojamientos y restaurantes, se le sumarán ayudas en función de plazas de alojamiento con las que cuenten y podrán llegar a un máximo de 25.000 euros.

"Se trata de dos decretos importantes de ayuda dirigidos a los dos sectores más afectados, entre los que se ha incluido también el comercio", ha dicho Martínez Guijarro.

TRES LÍNEAS DE FINANCIACIÓN 'RENACE'

A todas estas líneas de ayuda se suman, además, tres líneas de financiación que el Gobierno regional pone a disposición de los afectados y que estarán abiertas hasta el 31 de diciembre del 2027. Se trata de una línea de AVALES con los que el Ejecutivo de Emiliano García-Page quiere cubrir hasta el 100% de la financiación, por importe máximo de 300.000 euros.

A esto se suman, ha continuado el vicepresidente, dos líneas de financiación que se han puesto en marcha desde el Instituto de Finanzas. Se trata de "préstamos para garantizar que no haya problemas de liquidez para los autónomos y empresas de la zona". En concreto, son dos líneas de crédito, la primera, de hasta 75.000 euros a tipo 0% y un plazo de devolución de cinco años con un año de carencia; y otra de hasta 300.000 euros, también a tipo 0%, para la recuperación de los enseres afectados.

Martínez Guijarro ha avanzado que el Ejecutivo regional y la Diputación de Guadalajara están trabajando en un Plan conjunto para "dar una respuesta coordinada de las dos instituciones", en el que incluirán también las líneas de ayudas que lleguen desde la Administración General del Estado.

En este punto, el vicepresidente primero ha explicado que finalmente será la Comunidad Autónoma la que lleve a cabo las labores de recuperación ambiental de los montes de titularidad municipal de la Sierra Norte, una vez que la totalidad de los ayuntamientos implicados así lo hayan solicitado.