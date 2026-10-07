Castilla-La Mancha muestra en Fruit Attraction la potencia de su sector hortofrutícola

Visita a Fruit Attraction. - JCCM

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está acompañando un año más a las empresas de la región que participan en Fruit Attraction, una de las ferias comerciales de calado internacional más importantes que se celebran en España, que reúne a profesionales del sector de frutas y verduras.

Así, entre los días 6 y 8, Castilla-La Mancha está mostrando que es una de las grandes potencias agroalimentarias de España, no en vano el sector agroalimentario aporta el 17% por ciento al PIB regional y genera más de un tercio de las exportaciones de la Comunidad Autónoma, "consolidándose como un motor de desarrollo económico, creación de empleo y generación de riqueza en el medio rural", según el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que junto a la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, ha visitado a las empresas de la región presentes en la feria.

Siguiendo con el ámbito únicamente hortofrutícola, la región lidera la producción nacional de hortalizas en productos como el ajo, del que produce el 68% del total nacional; la cebolla, con más de la mitad de la producción; los hongos comestibles, con cerca del 60%; y el melón, que representa el 37% de todo el que se cultiva en España. Asimismo, ocupa el segundo lugar en frutos secos, con el 23% de la producción española.

Estas cifras tienen su reflejo en el tejido productivo regional, integrado por más de 600 empresas dedicadas a frutas y hortalizas y más de un centenar vinculadas al sector de los frutos secos. A ello se suma el reconocimiento de la calidad de estas producciones, avaladas por figuras de calidad como el Melón de La Mancha, el Ajo Morado de Las Pedroñeras, la Berenjena de Almagro, las Nueces de Nerpio o el Espárrago Verde de Guadalajara.

"Y queremos sumar a los hongos comestibles también en unas próximas ediciones como figura de calidad", ha indicado el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

IMPULSAR NUEVOS MERCADOS

Precisamente para impulsar la comercialización y la apertura de nuevos mercados de este sector, el Gobierno de Castilla-La Mancha acompaña a las empresas de la región que participan en Fruit Attraction. Julián Martínez Lizán ha explicado que es una prioridad que las empresas incorporen a su estrategia la mejora de la comercialización y para ello es fundamental participar en ferias como esta, nacionales e internacionales.

Desde la primera edición de Fruit Attraction, Castilla-La Mancha cuenta con un estand institucional desde el que ofrece ayudas en especie a las empresas participantes. Este año son 14 las que exponen agrupadas bajo el paraguas del Gobierno regional, cada una con espacio propio dentro de una zona común que incluye actividades de promoción y demostraciones gastronómicas. Y al menos otras nueve empresas participan de manera independiente, "lo que indica la importante variedad de producciones representadas".

Castilla-La Mancha cuenta con 41 figuras de calidad agrupadas bajo la marca Campo y Alma, la marca de garantía de los alimentos con DOP e IGP de la región. Precisamente en este ámbito, el estand de Campo y Alma acogerá más de una decena de actividades como showcookings y charlas sobre el ajo morado y el espárrago verde.

ANTEPROYECTO DE LEY DE CALIDAD AGROALIMENTARIA Y AYUDAS TERCEROS PAÍSES

Por otro lado, el consejero ha recordado que ayer mismo, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicó la resolución por la que se abre el periodo de información pública del anteproyecto de ley de calidad agroalimentaria de Castilla-La Mancha por un periodo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente día hábil al de la publicación, "por lo que a partir de hoy es cuando las personas, entidades o asociaciones interesadas podrán realizar las observaciones, sugerencias o alegaciones que estime oportunas".

La nueva Ley de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha sustituirá a la vigente Ley 7/2007 con el objetivo de adaptar la normativa regional a los cambios producidos en la legislación europea y estatal durante los últimos años. La nueva norma busca dotar a la región de un marco actualizado para regular el control oficial, la trazabilidad, el etiquetado y la calidad de los productos agroalimentarios.

Asimismo, el DOCM publicará mañana la convocatoria de ayudas correspondiente a la línea de Promoción del Vino en Terceros Países. La convocatoria es para la ejecución de programas en el año 2027. Esta línea de ayudas fomenta la búsqueda de mercados alternativos para el vino fuera de la Unión Europea. El plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria 2027 será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la modificación normativa.