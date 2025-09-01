Castilla-La Mancha ofrecerá hasta 2.350 euros para los agricultores en ayudas para la sequía

ALBACETE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha anunciado este lunes durante su visita a la exposición 'La Loza de Hellín' del Museo de Albacete que el Gobierno regional publicará "de forma inminente" en los próximos días la resolución provisional de las ayudas para la sequía que padeció el sureste de la región, con unos 6 millones de euros provenientes de fondos propios de los cuales los agricultores podrán recibir hasta un máximo de 2.350,12 euros.

Lizán ha especificado que el anuncio viene a "cumplir el compromiso" que el presidente de la región, Emiliano García-Page, lanzó el pasado marzo y que espera atender la demanda de 4.100 agricultores afectados con herbáceos y leñosos de secano cuyas superficies fueron declaradas elegibles en la PAC del 2024, tanto a título personal como para cooperativas y explotaciones de titularidad compartida.

El consejero de Agricultura ha detallado que la resolución provisional determinará los beneficiarios según el cálculo de la declaración de la PAC, contando con un periodo de 10 días para poder presentar alegaciones en una serie de trámites administrativos "que se han intentado simplificar lo máximo posible para facilitar el trabajo a agricultores y ganaderos", a quienes Lizán ha visibilizado por ser los responsables del motor de la alimentación en la región y promover industrias asociadas al sector.

El consejero ha aprovechado la ocasión para reseñar la exposición de cerámica tradicional del Museo de Albacete, situado en el parque Abelardo Sánchez, que se podrá visitar hasta el próximo 14 de septiembre y que reúne un total de 110 cerámicas esmaltadas con la intención de recordar la industria histórica de la alfarería hellinera, cuya importancia se mantuvo desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y alcanzó una producción de medio millón de piezas anuales.