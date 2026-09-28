Castilla-La Mancha premia la excelencia turística y reivindica el turismo como motor de empleo, población y vertebración

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entrega, en Sigüenza, los Premios regionales de Turismo y las Placas a los Municipios turísticos de la Región dentro del II Foro regional de Turismo, en el Parador Nacional de Sigüenza. - JCCM

GUADALAJARA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad guadalajareña de Sigüenza ha acogido este lunes la entrega de los Premios Regionales de Turismo y las Placas a los Municipios Turísticos de Castilla-La Mancha, un acto celebrado en el Parador seguntino, dentro del II Foro Regional de Turismo y que ha reunido a representantes de las administraciones, empresarios y profesionales del sector. La jornada ha puesto en valor el papel del turismo como actividad económica, generadora de empleo y vertebradora del territorio.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado la evolución de la estrategia turística regional y ha asegurado que la Comunidad Autónoma está "batiendo récord año tras año en materia turística", al tiempo que ha subrayado que se ha extendido "una red inmensa" que ha convertido a muchos municipios en referencias turísticas y que están asentando empleo y población, entre ellos, la Ciudad del Doncel.

García-Page ha anunciado que, además, antes de que concluya el año, la Consejería sacará una orden de un millón de euros para iniciativas turísticas para los municipios que tengan la catalogación de municipio turístico, algo que tiene que ser "a modo de premio", de forma que quien se esfuerza vaya teniendo iniciativas y "podamos ir gestionando de la mano" las mismas.

En su intervención, el presidente regional ha defendido también un modelo turístico orientado a generar valor en el conjunto del territorio y ha señalado que "no queremos un turismo insensible y descontrolado sino que deje valor añadido en el conjunto del territorio". En este sentido, ha apuntado que la estrategia regional abarca desde el turismo minero hasta la alta gastronomía, considerando este como "una estrategia clave".

También se ha referido a la candidatura de Sigüenza y Atienza a Patrimonio Mundial de la UNESCO, señalando que "va por muy buen camino" y que se están dando los pasos necesarios para que pueda convertirse en una realidad. La candidatura, centrada en el Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza, ha sido presentada durante el acto como uno de los proyectos vinculados al modelo turístico y patrimonial de la zona.

En este sentido, ha avanzado también su intención de reunirse antes de fin de año con los responsables de la UNESCO para hablar de todas las candidaturas que hay en la región "para algún tipo de reconocimiento, y particularmente la de Sigüenza, para Patrimonio de la Humanidad".

En este último caso ha insistido en que "se están dando los pasos que se tienen que dar" y se ha mostrado convencido de que será una realidad el que "reconozcan lo que hay", y que eso nos "estimule, potencia y nos promocione más" de cara al futuro, ha precisado.

EL TURISMO, GENERADOR DE RIQUEZA

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha incidido en la capacidad del turismo para vertebrar el territorio y generar riqueza y empleo. Según ha afirmado, el turismo es un sector que "cohesiona, que vertebra" y que tiene capacidad de generar riqueza donde otros sectores quizás tienen más dificultades".

Franco ha destacado asimismo el momento que atraviesa el sector en Castilla-La Mancha y la recuperación del turismo internacional, además de destacar a nivel regional los 55.000 empleos directos en el sector a fecha de agosto.

También ha incidido en la necesidad de avanzar en la desestacionalización para conseguir que la actividad turística se mantenga durante todo el año.

En este sentido, ha avanzado que la próxima estrategia de promoción turística que la Junta llevará a Fitur estará orientada precisamente a presentar Castilla-La Mancha como un destino para todas las estaciones.

La consejera ha recordado igualmente el paquete de ayudas de 3,5 millones de euros habilitado para negocios afectados por el incendio de La Mierla en Guadalajara y otros, aludiendo a que hastas el momento se han presentado unas 80 solicitudes, asegurando que el objetivo es resolverlas antes de que termine el año. También ha anunciado que el proyecto de hospedería de Pastrana está prácticamente terminado para salir a licitación.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad anfitriona, María Jesús Merino, ha defendido el turismo como una herramienta para diversificar la economía y generar oportunidades en el medio rural. "Dentro de ese modelo, el turismo desempeña un papel fundamental", ha señalado.

Merino ha recordado que la Ciudad del Doncel fue uno de los primeros municipios de Castilla-La Mancha en obtener la declaración de municipio turístico y ha incidido en que ser destino turístico "no consiste únicamente en atraer visitantes", sino también en ofrecer servicios, cuidar el patrimonio y conseguir que la actividad revierta en quienes viven en el territorio.

La regidora ha situado la candidatura del Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza a Patrimonio Mundial como "el mejor ejemplo" de ese modelo. Según ha explicado, no se trata únicamente de monumentos, sino de "un paisaje cultural extraordinario" construido durante siglos a partir de la relación entre las personas y el territorio, en el que confluyen patrimonio, naturaleza y formas tradicionales de aprovechamiento de los recursos. También ha recordado que la candidatura se encuentra en París.

Además, la regidora de la ciudad seguntina también ha apostado por la desestacionalización de la actividad turística y por un modelo basado en la autenticidad del territorio y el respeto al entorno. En este sentido, ha defendido que el éxito no debe medirse únicamente por conseguir que lleguen más visitantes, sino por lograr que quieran regresar y que su presencia contribuya a que el municipio siga siendo "un buen lugar para vivir".

PREMIOS

Durante el acto se han entregado los Premios Regionales de Turismo correspondientes a distintas categorías. En la categoría de asociaciones, el premio al Mejor Plan de Acción Turística ha recaído en la Asociación Micológica El Valle (AMIVALL), de Cardenete (Cuenca).

En la categoría de empresas, el premio al Mejor Producto Turístico ha sido para Elegantravel, SL, de Los Yébenes (Toledo); el de Mejor Proyecto Turístico Sostenible, para Molino de Alcuneza, de Sigüenza (Guadalajara); y el reconocimiento a la Mejor Iniciativa de Turismo Inclusivo ha sido para la Hospedería Bodega Nuestra Señora del Rosario, de El Provencio (Cuenca). En la categoría de entidades locales, el premio al Mejor Proyecto Turístico Sostenible ha correspondido al Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real); el de Mejor Iniciativa Turística, al Ayuntamiento de Ayna (Albacete); y el de Mejor Destino Turístico LGTBI, al Ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real).

Asimismo, se han entregado las Placas a los Municipios Turísticos de Castilla-La Mancha. En la provincia de Albacete han sido reconocidos Alcaraz, Almansa, La Roda y Riopar; en Ciudad Real, para Alcázar de San Juan, Almagro, Campo de Criptana, Pozuelo de Calatrava, Valdepeñas y Villanueva de los Infantes; y en Cuenca, Alarcón, Beteta, Cardenete y Enguídanos.

En Guadalajara, las placas han correspondido a los consistorios de Anguita, Arbancón, Brihuega, Corduente, Hita, Jadraque, Molina de Aragón, Sigüenza --localidad anfitriona-- y Pastrana. Finalmente, en la provincia de Toledo han sido reconocidos Consuegra, Escalona, Orgaz y Oropesa.

El II Foro Regional de Turismo se ha celebrado coincidiendo con la conmemoración, este domingo 27 de septiembre, del Día Mundial del Turismo y ha reunido en Sigüenza a representantes públicos y privados vinculados al sector para compartir iniciativas y proyectos destinados a impulsar la actividad turística en Castilla-La Mancha.