Castilla-La Mancha propondrá incluir conceptos de la Dieta Mediterránea en los currículos escolares

TOLEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y vicepresidente de la Fundación Dieta Mediterránea, Julián Martínez Lizán, ha propuesto en la reunión anual del Patronato de dicha Fundación que se incluyan más conocimientos sobre la Dieta Mediterránea en los currículos escolares del alumnado de todo el país, respetando las competencias autonómicas, a la vez que se vinculan estos conceptos a la agricultura y la ganadería.

Martínez Lizán, que ha participado en la reunión por videoconferencia, ha explicado que sería positivo que los niños y niñas recibieran a lo largo de las diferentes etapas educativas más formación sobre la dieta más saludable y sostenible del mundo, declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010, ha informado la Junta en un comunicado.

Igualmente, el consejero también ha planteado que se lleve a cabo una colaboración con las diferentes universidades que cuenten en su oferta formativa con cátedras vinculadas a los ámbitos de la gastronomía, la alimentación o la salud, recordando que la Dieta Mediterránea es más que una forma de alimentarse y que tiene repercusión no sólo en la salud de las personas, sino en su vida social y cultural.

Además, Martínez Lizán ha indicado que las academias gastronómicas pueden contribuir a difundir los valores de la Dieta Mediterránea, tanto a través de los cocineros como entre los restaurantes del medio rural, como ya hacen en Castilla-La Mancha, donde se premia cada año a los mejores con los Broches Gastronómicos, una forma de impulsar el desarrollo rural y la economía de los pequeños pueblos.

PROGRAMACIÓN PARA 2026 Y BALANCE DE 2025

En la reunión del Patronato, también se han planteado las actividades que se van a realizar desde la Fundación Dieta Mediterránea a lo largo del año 2026 y que incluirán como acciones más importantes una jornada sobre Sistemas Alimentarios Globales y un Congreso sobre la importancia de la Dieta Mediterránea en la salud.

Del mismo modo, la Fundación ha hecho balance de todo lo ejecutado durante 2025, un año en el que se ha celebrado la quinta edición de los Premios Columela, que se entregaron en Toledo el pasado mes de noviembre, coincidiendo con el 15º aniversario de la declaración de la Dieta Mediterránea como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.