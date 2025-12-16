Castilla-La Mancha reconoce a diez empresas ejemplares en los IX Premios al Mérito Empresarial en Cabanillas

GUADALAJARA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Cultura de Cabanillas del Campo se ha vestido de gala para acoger este martes la IX edición de los Premios al Mérito Empresarial de Castilla-La Mancha (Méem 2025), un acto presidido por el jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, que ha puesto en valor el talento, la innovación, la sostenibilidad y la capacidad de creación de empleo de diez empresas procedentes de las cinco provincias de la región.

Un día de celebración y reconocimiento al tejido productivo castellanomanchego, verdadero protagonista de unos galardones ya consolidados como referencia del emprendimiento regional.

Los premios han distinguido a iniciativas empresariales destacadas en ámbitos clave para el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha, desde la empresa exportadora y la innovación, hasta la economía social, la sostenibilidad o la empresa familiar, reflejando la diversidad y fortaleza del tejido empresarial regional.

Más de 200 candidaturas han concurrido a esta novena edición, que ha ofrecido una fotografía del talento empresarial de la Comunidad Autónoma.

El presidente de Castilla-La Mancha ha expresado su orgullo por todos los premiados y por las muchas empresas que merecían estar representadas, destacando que el verdadero objetivo no es trabajar para recibir premios, sino para merecerlos.

También ha subrayado el buen momento económico de la región, especialmente en zonas como el Corredor de la A-2, y ha puesto en valor la alta capacidad de atracción y, sobre todo, de permanencia y reinversión empresarial, señalando que el 75% de las empresas instaladas han ampliado o reinvertido, lo que considera un claro certificado de calidad regional.

García-Page ha recordado la evolución del tejido empresarial desde los años 80 hasta hoy, destacando que Castilla-La Mancha es una de las regiones que más ha crecido desde la pandemia, un logro colectivo con protagonistas empresariales individuales, valorando especialmente que los galardonados hayan reflejado valores como la cooperación, la honestidad y el compromiso social, señalando que la región ha superado antiguos complejos y defiende con madurez sus propios intereses.

El presidente ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con ofrecer certidumbre y agilizar los trámites para facilitar la actividad empresarial y ha insistido en que Castilla-La Mancha es una tierra donde los empresarios pueden invertir con confianza y también ha defendido un modelo basado en el diálogo, la cooperación con el objetivo común de generar más empleo, más crecimiento económico y más reparto.

LÍDERES EN CONFIANZA EMPRESARIAL

Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha subrayado la importancia de estos premios como símbolo de una región que "lidera la confianza empresarial" y que en 2024 ha encabezado el crecimiento de la productividad por hora trabajada en el conjunto del país.

Franco ha avanzado además algunas de las principales líneas de los Presupuestos regionales, que contemplan un incremento del 18% en las políticas de acompañamiento empresarial, nuevas ayudas para el crecimiento del tamaño de las empresas y una apuesta decidida por la industria, destacando que Castilla-La Mancha es la comunidad que más ha crecido en empleo femenino en el sector industrial en la última década.

De su lado, el alcalde de Cabanillas del Campo ha destacado el orgullo que supone para el municipio acoger un acto de esta relevancia y ha agradecido al Gobierno regional la elección de la localidad como sede.

Ha señalado además que Cabanillas se ha convertido en un auténtico motor económico del Corredor del Henares y de Castilla-La Mancha, con más puestos de trabajo que vecinos, y ha puesto como ejemplo la colaboración público-privada como palanca de transformación y progreso, con una mención especial a la empresa premiada asentada en el municipio por su apuesta por la economía circular y la creación de empleo.

PAPEL "ESENCIAL" DE LOS EMPRESARIOS

Por su parte, el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, ha destacado el papel "esencial" de los empresarios y empresarias como generadores de empleo y riqueza, y ha agradecido al Ejecutivo regional el clima de estabilidad y diálogo social que, según a su juicio, resulta clave para el desarrollo económico.

Nicolás ha subrayado que actos como estos refuerzan el reconocimiento social del empresariado como eslabón fundamental del progreso de Castilla-La Mancha y ha animado seguir avanzando desde el consenso y la colaboración para afrontar los retos de futuro.

Previamente al cierre del acto por el presidente, han tendido lugar la entrega de los galardones a las diez empresas premiadas, que han agradecido el reconocimiento en una jornada marcada por la música, la magia y el aplauso unánime a quienes, desde el ámbito empresarial, contribuyen cada día al crecimiento y la proyección de Castilla-La Mancha.

PREMIADOS

Este año, el Premio a la Mujer Empresaria recae en Leonor Gallardo, con la Empresa IGOID, en Toledo; el Premio a la Empresa Exportadora es para Julián Soler SA, de la localidad de Villanueva de la Jara; el Premio a la Iniciativa Emprendedora recae en Ecopig Proteins, en la localidad de Noblejas; el Premio a la Empresa Creadora de Empleo es para ECU Global Recycling, en Cabanillas del Campo; y el Premio a la Empresa Sostenible es para Proarte Señalización y Equipamientos para Entornos Naturales, de Villarrobledo.

El Premio en la categoría de Economía Social es para Asistencia Básica Parrilla Sociedad Cooperativa, de San Lorenzo de la Parrilla; el Premio a la Responsabilidad Social Corporativa es para Confecciones Carconga, de Torrenueva; el Premio a la Empresa Familiar es para Experiencias con H&D, de la localidad de Cobeta; el Premio a la Empresa Innovadora es para Farcinox, de Pedro Muñoz; y el Premio a la Empresa Tradicional recae en Pripimar, en Albacete.