Castilla-La Mancha reforzará la prevención de la LGTBIfobia en aulas y municipios con más financiación

Visita de la consejera de Igualdad de C-LM, Sara Simón, al IES 'Juan de Ávila' de Ciudad Real. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Igualdad, continuará impulsando la lucha contra la LGTBIfobia y el fomento de la igualdad con la puesta en marcha de una nueva convocatoria de ayudas, dotada con 150.000 euros, para promover programas de diversidad LGTBI, defender los derechos del colectivo y prevenir los delitos de odio en la comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Igualdad, Sara Simón, durante su visita al IES Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real, donde han comenzado varios talleres formativos dirigidos a alumnado de 2º de la ESO para prevenir los comportamientos homófobos y machistas.

Según ha avanzado Simón, será a primeros de marzo cuando el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dé luz verde a esta nueva convocatoria, que contará con un incremento del 40% respecto al año anterior.

La consejera ha explicado que la línea de ayudas incorporará dos modalidades diferenciadas: una destinada a entidades, asociaciones y organizaciones del tejido social, y otra dirigida a ayuntamientos.

Con esta segunda línea se pretende favorecer la creación y consolidación de centros de apoyo y promoción de la diversidad en el ámbito municipal, tal y como ha destacado Simón.

En este sentido, la consejera ha señalado que esta mejora responde a demandas trasladadas por los propios colectivos y ha defendido que el Ejecutivo regional seguirá desarrollando la ley de diversidad sexual y derechos LGTBI aprobada por consenso en Castilla-La Mancha.

Asimismo, ha enmarcado la iniciativa en el compromiso del Gobierno que preside Emiliano García-Page de continuar reforzando las políticas públicas de igualdad y respeto a la diversidad en la comunidad autónoma.

TALLERES EN EL IES JUAN DE ÁVILA

Durante su visita al centro educativo, la consejera ha puesto en valor los talleres que han comenzado este lunes en el IES Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real, dirigidos a seis grupos de 2º de la ESO y que alcanzan a casi 180 alumnos.

La directora del instituto, Prado Alba Paredes, ha explicado que el objetivo principal es "potenciar la empatía con todo este colectivo" y trabajar la igualdad con normalidad dentro del ámbito educativo.

Los talleres se desarrollan en seis sesiones, tres este lunes y otras tres el viernes, en el marco de la campaña formativa impulsada por la Consejería de Igualdad a través del Servicio de Atención Integral LGTBI.

Simón ha destacado que, en lo que va de 2026, ya se ha llegado a más de 630 jóvenes en acciones formativas similares en toda la región, frente a las 1.100 personas alcanzadas durante todo 2025, por lo que ha apuntado que, de mantenerse este ritmo, el impacto podría multiplicarse a lo largo del año.