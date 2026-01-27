Castilla-La Mancha registra en enero 406.480 pensiones y la nómina media crece un 5,12% anual hasta los 1.281,03 euros

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migracioneas y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 20 de enero de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros se ha reunido después del acciden - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID/TOLEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS)

El número de pensiones contributivas registradas en Castilla-La Mancha en el mes de enero alcanzó las 406.480, con una cuantía media de 1.281,03 euros, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Estos datos indican que, con respecto al primer mes del año 2025, el número de pensiones ha crecido en un 2,15%, mientras que la nómina de estas se ha incrementado en un 5,12%.

En concreto, en Castilla-La Mancha hay actualmente 245.002 pensiones de jubilación, con una pensión media de 1.475,12 euros; 95.147 pensiones de viudedad, con una nómina media de 970,08 euros; y 49.088 pensiones de incapacidad permanente, con una pensión media de 1.161,13 euros.

Asimismo, en la Comunidad Autónoma hay 14.580 pensiones de orfandad, con una media de 549,58 euros; y 2.663 pensiones de favor de familiares, con una media de 748,94 euros.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de enero la cifra récord de 14.250,7 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,09% más que en igual mes de 2024.

El departamento liderado por Elma Saiz ha recordado que esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre, pendiente aún de convalidación en el Congreso para su continuidad.

Con carácter general, la subida aplicada en esta nómina es del 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, tal como establece la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

En el caso de las pensiones mínimas, la subida prevista es del 7*% en 2026, un porcentaje superior para las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares, que aumentan un 11,4*%, el mismo porcentaje que se aplica a las pensiones no contributivas.

Esta medida se ha aplicado en enero a más de 6,6 millones de pensiones de jubilación y a 1,5 millones de pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social, además de a las pensiones de incapacidad permanente (1.049.580), orfandad (318.163) y en favor de familiares (46.352).

La revalorización también está prevista para las 736.075 pensiones de Clases Pasivas --de los funcionarios públicos pertenecientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado--, cuya nómina conjunta en diciembre (último dato disponible) ascendió a 3.378,24 millones de euros.

La revalorización ha beneficiado a 9,5 millones de pensionistas de la Seguridad Social y a más de 716.000 de Clases Pasivas.

Este incremento supone aproximadamente 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales, garantizando así el mantenimiento de su poder adquisitivo.