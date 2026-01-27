Castilla-La Mancha relaciona el incremento del desempleo al aumento de la afiliación en 46.400 personas

Patricia Franco durante la rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha realizado este martes una valoración de los datos de la Encuesta de Población Activa, planteando que el incremento puntual en el número de desempleados, en 7.600 personas en el dato interanual, está vinculado al aumento de las personas dadas de alta en la Seguridad Social.

"Nunca antes en Castilla-La Mancha habíamos tenido esa población activa que tiene además un incremento de 46.400 personas en términos interanuales", ha señalado Franco durante una rueda de prensa. Ese "fuerte incremento" ha generado que no se haya "podido, de alguna forma, digerir todo ese incremento de población activa en generación de ocupación", ha planteado.

Para Patricia Franco, los datos son positivos y muestran "la confianza de la población de Castilla-La Mancha en que cuando se incorporan a las listas del desempleo encuentran una oportunidad de empleo".

La consejera ha destacado además que el incremento de personas activas se ha dado en todas las franjas de edad, no solo en población juvenil, algo importante porque "tenemos que estar muy vigilantes con las personas mayores de 50 años".

Además, ha señalado que de esas 46.400 personas, "38.800 lo han hecho encontrando una oportunidad de empleo, ocho de cada diez personas".

En cuanto a los datos de desempleo, ha destacado el descenso del desempleo femenino, aunque ha reconocido la necesidad de seguir acortando la distancia entre mujeres desempleadas y hombres.

Asimismo, ha subrayado el incremento del desempleo en la provincia de Cuenca, que arroja un incremento del paro "en términos interanuales de un 136%". Un indicador que ha relacionado con la cifra de población activa en la provincia, argumentando que eso ocasiona que "la EPA arroje unos datos que tan pronto van y vienen".

REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES

Preguntada por la iniciativa destinada a regularizar inmigrantes, la consejera ha planteado que, dado que "actividades profesionales que adolecen de mano de obra, como el sector del transporte, el sector de la hostelería o el sector del campo", la regularizaciones siempre "serán noticias positivas".

Franco ha señalado que se trata de actividades que "se pueden llevar a cabo porque vienen muchas personas de otros países".

Una valoración que ha ejemplificado con un proyecto piloto puesto en marcha en el sector de la construcción en Guadalajara en el que los empresarios trasladaba que "todas las personas que se están incorporando a esos oficios son personas migrantes".