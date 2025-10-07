Castilla-La Mancha sacará, a principios de 2026, una convocatoria de 22 millones de euros para apoyar a los autónomos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - JCCM

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este martes que el Ejecutivo regional está trabajando ya para, en la primera mitad del año próximo, convocar 22 millones de euros para apoyar los primeros años de actividad de los autónomos en la región. "Ya hemos pagado más de siete millones de la convocatoria de la Tarifa Plana Plus de este año y seguimos con ello porque apostamos por los emprendedores", ha subrayado.

García-Page ha hecho estas declaraciones en la ciudad de Toledo, en el acto de inauguración de la 44 edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, Farcama, que se celebra desde hoy hasta el próximo domingo en el Paseo de Recaredo de la capital.

"En una época revolucionaria queremos poner en valor lo auténtico, aquello que no es artificial", ha dicho el presidente regional, al tiempo que ha reconocido la importancia que el sector artesano tiene para este Gobierno autonómico. "Para nosotros cuidar de la artesanía es hacerlo de nuestra propia identidad", ha incidido. En este mismo sentido, ha explicado que la artesanía es para esta región "un patrimonio colectivo, una muestra de nuestras raíces".