Castilla-La Mancha será la primera comunidad que suscriba con el Gobierno el Plan Estatal de Vivienda

El consejero de Fomento, Nacho Hernando. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha prevé convertirse en la primera comunidad autónoma en firmar con el Ministerio de Vivienda el convenio del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un acuerdo que el Gobierno regional espera suscribir en los próximos días y que permitirá poner en marcha alrededor de "una docena y media de convocatorias" en esta materia.

Así lo ha avanzado este martes el consejero de Fomento, Nacho Hernando, tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha explicado que la Junta ya ha recibido el convenio y se encuentra pendiente de "cuadrar la fecha" con el Ministerio para proceder a su firma.

"Creo que vamos a poder ser los primeros en firmar ese acuerdo con el Ministerio", ha señalado Hernando, quien ha defendido que su suscripción dará "el pistoletazo de salida" a las nuevas líneas de ayudas.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 movilizará, según los datos del Ministerio, al menos 280 millones de euros en Castilla-La Mancha, de los que 168 millones procederán del Estado y un mínimo de 112 millones serán aportados por la comunidad autónoma, que podrá incrementar esa cantidad con fondos propios.

Entre otras medidas, contempla ayudas para incrementar el parque de vivienda protegida y asequible, rehabilitar inmuebles, movilizar viviendas vacías y facilitar el acceso de los jóvenes al alquiler y a la compra de su primera vivienda en determinados municipios.

Hernando ha señalado que la firma permitirá a Castilla-La Mancha dar continuidad a sus políticas de vivienda sin esperar a nuevas fuentes de financiación y aumentar el número de beneficiarios de las diferentes ayudas.

"SE HA ACABADO LA HORA DE LA HOMEOPATÍA"

Por otro lado y a preguntas de los periodistas, Hernando ha defendido que Castilla-La Mancha está actuando con especial intensidad ante el problema de la vivienda y ha asegurado que "se ha acabado la hora de la homeopatía y hay que ir a cirugía mayor", al considerar que la situación exige medidas de mayor alcance.

El consejero ha señalado que Castilla-La Mancha es actualmente la comunidad donde se requiere un menor esfuerzo para comprar una vivienda y la segunda en esfuerzo salarial para afrontar un alquiler.

Además, ha destacado que, de las 6.000 viviendas de protección pública iniciadas en la última década, alrededor de 4.000 se han impulsado en los últimos tres años y medio, tanto en régimen de alquiler asequible como de compraventa.

También ha puesto el foco en la posibilidad de construir viviendas en suelo dotacional, una vía que, según ha explicado, permitirá desarrollar en Ciudad Real vivienda asequible en antiguos edificios administrativos.

Hernando ha avanzado además que Castilla-La Mancha pretende ser la primera comunidad en conceder ayudas para promover nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible.

Según ha explicado, mientras el Plan Estatal de Vivienda contempla ayudas a la promoción de hasta 1.000 euros por metro cuadrado, la Junta prevé alcanzar el doble, con el objetivo de reducir el precio final de los alquileres y hacer viables promociones de vivienda asequible en ciudades medianas donde, sin este respaldo público, resultarían difíciles de desarrollar.

NINGÚN AYUNTAMIENTO HA PEDIDO DECLARAR ZONAS TENSIONADAS

Preguntado también sobre la posibilidad de limitar los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas, Hernando ha rechazado que la falta de aplicación de este mecanismo responda a una negativa del Gobierno regional.

Ha explicado que, aunque corresponde a la comunidad autónoma aprobar finalmente estas zonas, la iniciativa y la elaboración previa del expediente dependen de los ayuntamientos, y ha asegurado que hasta el momento no ha recibido ninguna solicitud municipal para plantear una limitación de los alquileres en Castilla-La Mancha.

Como ejemplo, ha citado el caso de Bilbao, donde el Ayuntamiento realizó previamente los procesos de exposición pública y participación necesarios.

"En el momento que tengamos ese expediente, la comunidad autónoma planteará la aprobación de esas zonas si el expediente es correcto", ha señalado.

Por ello, ha rechazado que pueda afirmarse que Castilla-La Mancha no ha aprobado zonas tensionadas "porque no le apetece". "No es así", ha recalcado.