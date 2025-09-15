Castilla-La Mancha solicita la convocatoria del CPFF para este mes de septiembre para abordar el modelo de financiación

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, solicitará este martes la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para este mismo mes de septiembre --"como prometió la ministra"-- para que "se nos presente la propuesta inicial de financiación autonómica común", es decir, "de todas las autonomías menos el País Vasco y Navarra".

Así lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la presentación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral en el Palacio de Fuensalida en Toledo.

"Queremos saber el documento que el Gobierno quiere plantear sobre financiación a las Comunidades Autónomas después de 11 años. Y no a toro pasado, ni después del presupuesto, sino conocerlo de antemano y tener claro que ese documento nos engloba a todas las autonomías de régimen común, sin excepciones y sin singularidades de privilegios", ha advertido el presidente castellanomanchego.