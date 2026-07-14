Castilla-La Mancha solicita al Estado que aceleré la aprobación de la nueva planificación eléctrica

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha solicitado al Estado que aceleré la aprobación definitiva de la nueva Planificación Eléctrica, "ya que Castilla-La Mancha está viendo frenada, por falta de capacidad eléctrica, su desarrollo industrial y de vivienda, así como proyectos relacionados con un vector como el hidrógeno o la instalación de centros de datos, con lo que esto supone socioeconómicamente para la región".

Así lo ha destacado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los "estrangulamientos" que han constatado los técnicos de la Consejería y que no solucionan el borrador de la Planificación Eléctrica 2025-2030 sobre el que trabaja el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y que, tal y como ha informado al Consejo de Gobierno, "no recoge las infraestructuras que demandamos para que fueran incluidas en la Planificación de la red eléctrica de transporte y distribución con el objetivo de garantizar las necesidades eléctricas de Castilla-La Mancha".

En este punto, Gómez ha recordado que Castilla-La Mancha necesita que la planificación definitiva incluya los 6.000 megavatios que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha identificado como necesarios para garantizar al menos 16 proyectos estratégicos que tenemos sobre la mesa, "más los que puedan llegar a futuro".

Al respecto, ha recalcado que este borrador no refleja el esfuerzo que llevan a cabo como Gobierno en la apuesta por las energías renovables: "es un sin sentido, que, según datos de esta misma semana, volvamos a batir el récord de potencia instalada en la región, con 18.233 megavatios, de los cuales el 87% procede de fuentes renovables, muy por encima de la media nacional, y que esa energía que generamos no pueda ser utilizada para nuestros desarrollos por falta de infraestructuras".

En este contexto ha vuelto a incidir en el mandato del presidente García-Page, "que tiene claro que el siguiente paso que debemos dar es que esa energía limpia, más económica y que nos ayuda a descarbonizar el sistema debe repercutir en lo local, es decir, en nuestros ciudadanos, empresas y administraciones, que deben tener acceso a la misma".

Para ello, "necesitamos que cada administración ponga de su parte en las competencias que les corresponden. El Estado facilitando las infraestructuras y nosotros, desde la Comunidad Autónoma, impulsando a través de asesoramiento gratuito y diferentes ayudas económicas que esa socialización de la energía renovable que generamos sea efectiva".

DESARROLLO INDUSTRIAL Y DE VIVIENDA

Gómez, durante su intervención ante los medios ha informado que la mayor demanda de la energía eléctrica en la región proviene del desarrollo industrial y de vivienda, puesto que "tenemos un crecimiento sostenido en ambos casos que duplica el indicador nacional en el indicador residencial y que está muy por encima de la media en el caso del indicador industrial, un denominador común que comprobamos en el análisis pormenorizado en las cinco provincias".

Además, ha señalado que en lo que se refiere a los indicadores nacionales del crecimiento coyuntural de mercados como el del hidrógeno y el de los centros de datos, "Castilla-La Mancha no ve reflejada la planificación en la afección que esperamos vayan a tener estos dos desarrollos en nuestra comunidad".

Como ha detallado, las conexiones concedidas desde la Red de distribución de hidrógeno sólo tienen impacto en las provincias de Albacete y Toledo, "y necesitamos atender las solicitudes de todas las provincias".

Sobre la recarga de vehículos eléctricos, también ha criticado que, de forma homogénea, en las cinco provincias, "consideramos que se está viendo frenada por la falta de potencia en las redes de distribución", ha dicho.

La titular de Desarrollo Sostenible también ha puesto en valor que desde el Gobierno regional han creado un sistema "que mes a mes actualiza los datos de potencia disponible en las redes de transporte y distribución para que los departamentos de la Junta de Comunidades puedan valorar y asesorar sobre la viabilidad de los proyectos que se presenten, dando alternativas si es necesario", pero la clave para su implantación y desarrollo "está en poder contar con la energía que necesiten y que generamos, por eso vuelvo a incidir en la necesidad de aprobar cuanto antes la Planificación Eléctrica y que esta incluya todas las infraestructuras que hemos demandado al Ministerio".

Para consultar los datos indicados anteriormente, los interesados pueden hacerlo en el portal web de Energía de Castilla-La Mancha en el siguiente enlace: https://energia.castillalamancha.es/estadistica

Por último, la consejera ha solicitado al Ministerio que apruebe y aplique de la manera más inmediata posible el Real Decreto que tramitó el pasado 23 de junio de urgencia, por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Este Real Decreto, que prevé una inversión de 13.590 millones de euros hasta el final de la década, "beneficiará también a Castilla-La Mancha, puesto que esa posibilidad de inversión va a permitir a las empresas interesadas reforzar las líneas eléctricas que en estos momentos tenemos en nuestra Comunidad y crear otras líneas nuevas", ha finalizado Gómez.