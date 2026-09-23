Castilla-La Mancha toma en consideración el anteproyecto de Ley de Formación Profesional

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla - JCCM

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el anteproyecto de Ley de Formación Profesional (FP) de Castilla-La Mancha, que será remitida al Consejo Consultivo. "Somos la primera comunidad autónoma que impulsa una ley propia de Formación Profesional para desarrollar en el nuevo marco estatal que se aprobó en el año 2022".

La nueva norma, como ha reconocido la portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, va a permitir crear un modelo integrado de Formación Profesional que responda tanto a las necesidades de las personas como a las de las empresas; convertir la FP en un sistema único, flexible, inclusivo y conectado con el mercado laboral; mejorar el empleo, la competitividad económica y la cohesión territorial de Castilla-La Mancha; y dotar a la FP de un marco jurídico propio y sólido con el rango de Ley que ofrezca seguridad jurídica y coherencia al sistema.

"Damos este paso para adaptar la formación profesional a nuestra realidad y a nuestras necesidades, a las de quienes quieren aprender una profesión o mejorar su empleo, a las empresas que necesitan personal cualificado y a un territorio dónde debemos acercar también las oportunidades como es el mundo rural", ha indicado.

La ley ordenará un sistema único e integrado, coordinando la Formación Profesional en el ámbito educativo y la vinculada al empleo. Y es que, como ha señalado la responsable autonómica, "se trata de un sistema que alcanzará a unas 80.000 personas en las distintas modalidades de Formación Profesional, que cuenta con alrededor de 5.000 docentes y profesionales de la formación, y que cuenta con la colaboración de 20.000 entidades, empresas y organismos".

La finalidad, como ha insistido, es "crear una única red de Formación Profesional, posibilitando que en los institutos se puedan impartir tanto los grados de Formación Profesional, los grados formativos, así como los certificados de profesionalidad". Para ello, desde el Gobierno "vamos a sumar todos los recursos humanos, materiales y las infraestructuras para formar esa gran red de Formación Profesional", que va a generar más y mejores oportunidades formativas y, evidentemente, laborales.

El texto también prevé un mapa de formación profesional accesible digitalmente, con información de la oferta y de las necesidades de empleo, así como una red de orientación que conecte los centros educativos, los centros de adultos y las oficinas de empleo, de manera que elegir "qué estudiar, cómo actualizarse o hacia dónde dirigir una trayectoria laboral tengan también el apoyo y el acompañamiento suficiente para hacerlo de la mejor manera", ha señalado.

Padilla ha recordado que el objetivo es "disponer de un modelo flexible, con posibilidad de organizar dobles titulaciones de grado medio y superior, así como recorridos que combinan distintas ofertas de formación". La portavoz del Gobierno ha señalado el esfuerzo hecho desde 2015 para impulsar la FP, "para completar familias profesionales concretas, de manera que, desde la formación básica, la media, la superior, hasta llegar a la universidad, el alumnado puede completar un recorrido amplio, fortaleciendo además las pasarelas de acceso a la universidad".

La responsable autonómica ha adelantado una de las novedades de la ley y que ya se ha implantado en algunos ciclos formativos, como es "facilitar el paso el grado superior a la universidad". De manera que se podrán cursar el ciclo superior, hacer la PAU y solo tres años del grado de la Universidad. Esto ya se está realizando en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Talavera, en el Grado Superior de Administración y Finanzas de FP que se une con el grado universitario de Administración y Finanzas.

Especial hincapié hace la ley en ofrecer un enfoque particular para el medio rural con proyectos que combinan formación y empleo en el este medio, en la enseñanza virtual y en medidas destinadas a superar las barreras geográficas. "El objetivo es acercar la formación a las personas y conectarla con las oportunidades económicas de cada territorio", ha insistido.

También, sale reforzada la Formación Profesional Dual, "con planificación compartida, tutoría y seguimiento, facilitando la participación de pequeñas empresas y microempresas, que constituyen una parte esencial del tejido económico". Por otro lado, se trabaja en la igualdad de oportunidades, con apoyos y ofertas adaptadas a personas con discapacidad o con especiales dificultades de formación e inserción laboral. Sin olvidar áreas tan trascendentales como las medidas en materia de digitalización, innovación, sostenibilidad, aprendizaje de idiomas y participación en programas internacionales.

El impulso a la FP con el Gobierno del presidente García-Page se refleja en los datos: se ha pasado de 241 ciclos formativos a superar el millar. La matriculación ha crecido un 31,5% durante estos años y la tasa de afiliación a la Seguridad Social de quienes cursan un grado medio está un punto por encima de la media nacional, mientras que, en el caso de los grados superiores, la diferencia alcanza los tres puntos.

NUEVO CICLO FORMATIVO

Pero mientras esta ley sale adelante, el Gobierno regional está aprobando nuevas titulaciones para dar respuesta a las necesidades del mercado de trabajo. Por ejemplo, en la última reunión del Consejo de Gobierno se ha dado luz verde "al decreto que establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico/a Superior en Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines", ha detallado Esther Padilla.

Esta nueva titulación permitirá formar personal especializado en procesos de fabricación, control de calidad y gestión de la producción en entornos farmacéuticos y biotecnológicos, favoreciendo la empleabilidad del alumnado. Un ciclo formativo de grado superior que ya se está impartiendo de forma presencial en el IES 'José Luis Sampedro', pero que, además, dispone de más plazas en modalidad online para formar a personas trabajadoras y desempleadas interesadas en procesos de cualificación y recualificación para obtener certificados profesionales, de competencia o parciales.