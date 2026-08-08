El Castillo de Belmonte, en la recta final para volver a albergar el Campeonato Internacional de Combate Medieval

BELMONTE (CUENCA), 8 (EUROPA PRESS)

El Castillo de Belmonte, en la provincia de Cuenca, ha vuelto a postular para ser la sede del Campeonato Internacional de Combate Medieval, un hito espera reeditar en 2027 tras haberlo organizado por última vez hace tres años.

El gestor del castillo, Javier Fitz-Stuart, ha explicado a Europa Press que sería la tercera vez que Belmonte se convierte en la capital mundial de Combate Medieval tras las citas de 2014 y 2023.

Una cita que rota por distintos países cada año, principalmente europeos, y que puede acoger a competidores de hasta 20 países distintos, con un escenario en el que se monta un "auténtico campamento medieval", que en el caso de Belmonte se instala en su recinto amurallado.

"No todos los castillos pueden albergar a miles de personas dentro y montar unas gradas donde se sienten 4.00 personas. Eso lo podemos hacer en Belmonte con nuestro recinto amurallado de 70.000 metros cuadrados. Tenemos espacio", resalta.

Con la experiencia del éxito de las anteriores citas organizadas, ahora Belmonte se enfrenta a otros postulantes como el Castillo de Nozzano, en Lucca (Italia) y contra otra fortaleza húngara. Será a finales de septiembre cuando se conozca el ganador.

Un torneo de combate medieval que resulta "espectacular" para quien lo presencia. "No es teatro, es un deporte de contacto real", reseña Fitz-Stuart.

PROGRAMACIÓN ESTIVAL

Un castillo que más allá de sus posibilidades para albergar este tipo de encuentros trabaja en paralelo en una intensa agenda de actividades en la que presta al visitante la majestuosidad de sus paredes.

Así, este 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse, tiene su próximo día coloreado en rojo en el calendario con la reedición de sus Jornadas del Terror en el entorno que atesora.

Una actividad en la que durante más de una hora y en grupo, los que acudan al castillo podrán sumergirse en un itineraro terrorífico pero, en todo caso, "muy divertido" y "siempre con componente histórico".