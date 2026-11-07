El castillo de Casarrubios del Monte abre sus puertas a 300 participantes en una jornada de historia y experiencias - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha celebrado este sábado una nueva experiencia del programa turístico '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias 2026' en el castillo de Casarrubios del Monte, con una jornada que ha reunido a 300 participantes en torno a una propuesta que ha combinado patrimonio histórico.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, el vicepresidente de la institución provincial, Joaquín Romera, y el alcalde de Casarrubios del Monte, Jesús Mayoral, participan esta mañana en esta actividad, que ofrece dos pases, uno que se lleva a cabo esta mañana y otro que se desarrollará esta tarde, con 150 plazas cada uno, para acercar a los asistentes la historia de la fortaleza y los atractivos de este municipio de la comarca de La Sagra, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

La compañía Atenea protagoniza las visitas teatralizadas por las calles de Casarrubios del Monte y el interior del castillo, ofreciendo a los participantes una forma diferente de conocer la historia y el patrimonio local.

La programación se completará en el patio de armas con dos degustaciones gastronómicas a cargo del catering El Rincón de Juan, acompañadas de vinos de Toledo pertenecientes a la Ruta del Vino de la Denominación de Origen Méntrida.

RECREACIÓN MEDIEVAL Y ACTIVIDADES ABIERTAS AL PÚBLICO

La jornada cuenta también con actividades de acceso libre para todos los visitantes, sin necesidad de disponer de reserva para los dos pases principales.

La Asociación Cultural 7 Partidas de Noves ofrecen durante todo el día una recreación histórica de la vida en un campamento medieval, mientras que Acoyani Guzmán y Felicidad Serrano protagonizan sesiones de lectura de mano y tarot, con aforo limitado y acceso mediante tickets distribuidos por orden de llegada.

Cedillo ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación, "el valor de este tipo de iniciativas para acercar el patrimonio histórico a la ciudadanía y convertir los castillos de la provincia en escenarios de experiencias culturales y turísticas".

La presidenta ha señalado que "este programa permite descubrir la riqueza histórica de nuestros pueblos de una manera diferente, acercando sus fortalezas a los ciudadanos y vinculando el patrimonio con la cultura, las tradiciones y la gastronomía de nuestra provincia".

Asimismo, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte, cuya participación ha hecho posible el desarrollo de esta jornada, subrayando la importancia de la cooperación para dar a conocer y poner en valor el patrimonio histórico provincial.

UN PROGRAMA PARA DESCUBRIR LOS CASTILLOS DE TOLEDO

La iniciativa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias 2026' forma parte de la apuesta de la Diputación de Toledo por la promoción turística de la provincia y la difusión de sus recursos patrimoniales.

A través de actividades que combinan visitas culturales, teatro, recreación histórica y gastronomía, el programa permite descubrir las fortalezas toledanas y los municipios en los que se encuentran, favoreciendo el conocimiento del territorio y contribuyendo a generar oportunidades de desarrollo turístico y económico.