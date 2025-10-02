Castillo de Escalona vela armas antes de estrenarse como campo de batalla de justas en las IV Jornadas Medievales

TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un torneo de justas a caballo se celebrará este año en el patio de armas en el Castillo de Escalona (Toledo) como una de las novedades de las IV Jornadas Medievales 'La Corte de los Prodigios' que el municipio desplegará el fin de semana del 3, 4 y 5 octubre, y que aspira a superar los 30.000 visitantes.

Este año, la cita cultural incluye este torneo en el castillo, abierto desde el pasado mes de abril. La entrada será gratuita hasta completar el aforo del patio de armas, donde se podrán congregar miles de personas.

Serán tres pases de este torneo de justas: dos pases el sábado a las 12.00 y a las 19.00 horas, y uno el domingo, a las 12.00 horas, y el horario de las visitas guiadas se mantendrá, acoplando el horario a este evento.

Las calles de Escalona se llenarán de actuaciones teatrales, espectáculos de circo y fuego junto a danzas medievales y quienes. Habrá además talleres de esgrima, pintura, vestuario y actividades infantiles, así como concursos de vestuario, pintura y concurso fotográfico en redes sociales.

En declaraciones a Europa Press en la previa a esta celebración, el alcalde de la localidad, Álvaro Gutiérrez, señala que la cita está "más que consolidada" y sigue ampliando su programa de actividades año tras año. Unas jornadas "excepcionales y casi únicas" y que este año llegan con el estreno del Castillo, que será escenario de batallas de justas a caballo.

Un emblema del municipio, propiedad municipal desde hace pocos meses y que ya lleva más de 15.000 visitas cosechadas desde que volvió a abrir sus puertas al público.

"Va a hacer un extraordinario tiempo. Los mercaderes, comerciantes y artesanos van a protagonizar un mercado medieval extraordinario, junto con los pasacalles, la música, la gastronomía, con las tabernas y con la cetrería", ha vaticinado.