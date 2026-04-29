Castillos, molinos y fortalezas desde C-LM a Andalucía, propuestas de Red de Patrimonio Histórico para el Puente de Mayo

Castillo de Alcalá del Júcar. - RED DE PATRIMONIO HISTÓRICO

TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castillos, alcazabas, palacios y molinos salpican el paisaje desde Castilla-La Mancha hasta Andalucía, pasando por Extremadura y Murcia, dentro de la ruta que la Red de Patrimonio Histórico de España (REPAHIS) propone recorrer durante este Puente de Mayo.

Con una planta en forma de estrella que lo hace único, el Castillo de Belmonte, de arquitectura gótico mudéjar, destaca en la provincia de Cuenca por sus interiores palaciegos, repletos de lujosos techos mudéjares que dan un encanto especial a salones y galerías.

A ello se añade un "bestiario medieval" esculpido en piedra en la fortaleza, a cuyos pies se encuentra el Trebuchet Park, el mayor parque histórico-temático de instrumentos de asalto a escala real del mundo, formado por unas 40 máquinas de asedio.

En Alcalá del Júcar, junto a un entorno sensorial "único" especialmente en primavera, la visita al castillo permite ver el Patio de Armas, la Torre del Homenaje --de forma pentagonal-- y una explanada de unos 4.000 metros cuadrados. Su origen se encuentra en los fortines levantados por los almohades a últimos del siglo XII y finales del siglo XIII.

La ruta que propone la Red de Patrimonio Histórico continúa en Castilla-La Mancha con la fortaleza de Chinchilla de Montearagón, castillo reconstruido en el siglo XV sobre una fortificación árabe de la que quedan lienzos de muralla, ubicada en uno de los lugares más estratégicos de España y que se puede ver desde Albacete.

Finalmente, volviendo a la provincia de Cuenca, un castillo menos conocido es el de Garcimuñoz, Conjunto Histórico desde 2002, que sorprende por estar formado por dos castillos, uno encima del otro, y que fue restaurado entre 2010 y 2016 en estilo postmoderno, lo que generó polémica en su momento.

ENCLAVES EN ANDALUCÍA

En Andalucía, y dominando un paso histórico hacia granada, la experiencia comienza en la Fortaleza de la Mota, en Alcalá la Real (Jaén), una auténtica ciudad fortificada que alberga la antigua ciudad medieval, que en la actualidad es el conjunto urbano medieval mejor conservado de Andalucía.

Muy cerca, Priego de Córdoba cuenta con una fortaleza árabe reformada en los siglos XIII y XIV cuyo origen se remonta a la época islámica de Al-Ándalus. Conquistada por Fernando III para los castellanos en 1226, sería entregada a la Orden de Calatrava en 1246, quienes se encargaron de construir la torre del Homenaje, que cuenta con una altura de 30 metros.

El viaje continúa con enclaves únicos como el castillo de Almodóvar del Río, una de las fortalezas mejor conservadas de España, que ha sido escenario de Juegos de Tronos, y que fue construida en época árabe, en el año 740; y la Alcazaba de Antequera --popularmente conocida como el 'Castillo de Papabellotas'-- y su Real Colegiata, considerada la primera iglesia realizada con sentido renacentista en la región.

Más al sur, la conexión con el mar cambia el relato. En Tarifa se sitúa el castillo de Guzmán el Bueno, levantado en el año 960 por orden del califa omeya Abd al-Rahman III, que creó el recinto defensivo actual, uno de los mejor conservados en toda España; mientras que en Málaga, el castillo de Álora se levanta en el Cerro de las Torres, donde han ido dejando sus huellas íberos, romanos, visigodos, musulmanes y cristianos. E

El contrapunto palaciego llega desde Sevilla, donde la Casa de Pilatos, ejemplo de la arquitectura sevillana del siglo XVI, se ubica en el centro de la ciudad. La peregrinación del I Marqués de Tarifa a Jerusalén le dio eventualmente al palacio su nombre actual debido al Vía Crucis que comenzó y creció en popularidad en el siglo XVI en Sevilla. La distancia entre el Palacio y la Cruz del Campo es la misma que separa las ruinas del Pretorio de Jerusalén del Monte Gólgota.

De su lado, en el Palacio de la Condesa de Lebrija, también en Sevilla, se pueden ver mosaicos --580 metros cuadrados repartidos en suelos y paredes--, vasos, ánforas, columnas, vasijas, esculturas y elementos decorativos como arcos de traza árabe y adornos platerescos.

EXTREMADURA Y MURCIA

La ruta se amplía hacia la Región de Murcia, donde la Fortaleza del Sol se ofrece como una buena opción para disfrutar de las vacaciones en familia y con las mascotas. Catalogado como Bien de Interés Cultural, permaneció en uso hasta mediados del siglo XVI. De su época medieval quedan restos, como una sinagoga y un barrio judío del siglo XV.

En el municipio de Lorca se sitúa el Palacio de Guevara, uno de los ejemplares más destacados del barroco civil del Levante español, donde el pavimento de las habitaciones principales cuentan con cerámica valenciana de Manises.

Finalmente, en Extremadura la historia y el paisaje se funden en castillos como el de Miraflores, en Alconchel, donde llama la atención su torre del homenaje, el patio de armas, los aljibes, las mazmorras y la capilla; el de Feria, en Badajoz, cuya torre y conjunto principal datan de mediados del siglo XV, o la Alcazaba de Badajoz, conjunto defensivo de origen islámico, que cuenta con un recinto abaluartado de época moderna.

La Red de Patrimonio Histórico de España reúne los castillos y palacios que se encuentran en mejor estado de conservación por todo el país, a los que se puede acceder en forma de visita cultural, alojamiento o restaurante. Toda la información está disponible en su web --spainheritagenetwork.com--, donde es posible descubrir todas las propuestas y planificar la visita.