La Cátedra Fundación Eurocaja Rural-UCLM convoca los Premios Cultura, Patrimonio e Innovación en el Medio Rural

Archivo - La Cátedra Fundación Eurocaja Rural-UCLM lanza nueva convocatoria de sus 'Premios Cultura, Patrimonio e Innovación en el Medio Rural' - EUROCAJA RURAL - Archivo

TOLEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Fundación Eurocaja Rural-Universidad de Castilla-La Mancha ha convocado los Premios Cultura, Patrimonio e Innovación en el Medio Rural. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde este martes y hasta el 30 de octubre de 2026.

Así consta en el extracto de la UCLM , que publica en su edición de este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indican que podrán participar en la presente convocatoria entidades y colectivos públicos o privados que tengan su sede en municipios de Castilla-La Mancha o mantengan su actividad durante en el año 2026.

La finalidad de estos premios es reconocer a aquellas entidades o colectivos que hayan realizado actuaciones relevantes para el ámbito rural castellanomanchego.

En el caso del apartado de Cultura, va destinado a iniciativas relacionadas con los diversos ámbitos de la cultura implementados en el medio rural de Castilla-La Mancha, que hayan repercutido en la mejora a distintos niveles de su entorno local o comarcal.

En cuanto al Patrimonio, se reconocerán actuaciones o proyectos ejecutados que sean de especial relevancia en la preservación y/o difusión del patrimonio en contextos rurales de Castilla-La Mancha.

En la categoría de Innovación, el premio va destinado a proyectos que incorporen nuevas tecnologías como elemento dinamizador en el entorno rural, o a aquellas iniciativas que, por su carácter creativo o novedoso, contribuyan de forma significativa al desarrollo rural de Castilla-La Mancha.

Las candidaturas sólo podrán presentarse a una única categoría. El presupuesto de esta convocatoria asciende a 9.000 euros. Cada uno de esos premios estará dotado con 3.000 euro brutos.

En el caso de que alguna de las categorías no tuviese ninguna candidatura al premio, o existiendo no se adaptase al nivel o a las categorías temáticas definidas, se podrá reasignar la dotación del premio a la categoría con mayor número de candidaturas en primer lugar o, a criterio del jurado, a la propuesta de mayor interés y calidad.