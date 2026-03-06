La Catedral de Albacete presenta el resultado de la restauración de las grisallas, su conjunto pictórico renacentista

Presentación de los resultados de la restauración de las grisallas de la Catedral de Albacete. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Albacete ha celebrado en la tarde de este viernes el acto de presentación oficial de sus grisallas tras los trabajos de restauración.

Ubicadas en la sacristía, este conjunto pictórico singular está conformado por cinco murales manieristas del siglo XVI (Renacimiento), que han llegado a nuestros días como uno de los ejemplos más interesantes de esta técnica en Castilla-La Mancha, según ha trasladado la Diputación de Albacete por nota de prensa.

La obra, según se ha descrito durante el acto de presentación, ha sido descrito como uno de los conjuntos pictóricos de este tipo "más llamativos de toda España".

Tras su restauración, que se ha centrado en la limpieza de depósitos acumulados, la consolidación de las capas pictóricas y la recuperación de los contrastes originales de luces y sombras que caracterizan este tipo de obras, se puede apreciar nuevamente su riqueza expresiva alcanzada mediante el uso de una paleta monocromática, aunque en este caso pueden distinguir ligeros detalles en color.

Durante el acto han intervenido el obispo de la Diócesis, Ángel Román Idígoras; el delegado de Patrimonio del Obispado, Luis Enrique Martínez; el restaurador Pablo Nieto, y el historiador Luis Guillermo García Sahúco, miembro del Instituto de Estudios Albacetenses.

Además, ha contado con la presencia de representantes institucionales, como los concejales del Ayuntamiento de Albacete, Alberto Reina y Llanos Navarro, o el diputado provincial del Área Social, José González.

González ha remarcado "el gran resultado" de los trabajos realizados, felicitando a los y las profesionales que han participado en el proyecto y destacando la contribución de la JCCM y la implicación del Obispado. Una suma de esfuerzos que ha devuelto el esplendor a un conjunto artístico de enorme calidad y valor, no sólo para la ciudad, la provincia o la historia del arte español, sino para los vecinos y vecinas de este territorio.

De hecho, el diputado ha destacado cómo esta actuación "recupera un tesoro para la ciudadanía albacetense", que a partir de ahora podrá disfrutarlo, garantizando también una adecuada conservación de cara al futuro.

De su lado, Reina ha afirmado que "la recuperación del patrimonio histórico y artístico albaceteño tiene hoy un hito fundamental, gracias a la restauración de las grisallas de la Sacristía de la Catedral de San Juan, un verdadero tesoro con cinco grandes pinturas manieristas realizadas a finales del siglo XVI que lucen ahora con un nuevo esplendor recuperado. Impresiona ver estas imágenes, y más aún en este entorno".

El concejal ha puesto en contexto que "la Catedral de Albacete es un monumento admirable, con sus paredes cubiertas por el enorme lienzo obra de Don Casimiro Escribá, sus grandiosas columnas renacentistas, y ahora también estas grisallas. La iluminación exterior que se está instalando gracias a una aportación de Iberdrola va a contribuir también sin duda al lucimiento de este edificio singular, que en varios siglos ha ido acumulando diversos estilos, como un faro de espiritualidad y cultura para la ciudad".