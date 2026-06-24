La Catedral de Toledo presenta la réplica de su primera piedra, obsequio conmemorativo oficial del VIII Centenario

La Catedral de Toledo presenta la réplica de su Primera Piedra. - CATEDRAL

TOLEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Toledo ha presentado este miércoles la réplica de la primera piedra que hace ocho siglos marcó el inicio de la construcción de uno de los mayores tesoros espirituales, artísticos y patrimoniales de Europa, concebida como el obsequio conmemorativo oficial de su VIII Centenario.

El próximo 14 de agosto se cumplirán exactamente ochocientos años de la colocación de la Primera Piedra de la Catedral de Toledo. Con motivo de esta efeméride, la Catedral entregará a todos los asistentes a la celebración litúrgica del último día del Octavario en honor a la Virgen del Sagrario una réplica de esta pieza como obsequio conmemorativo, ha informado la Catedral en un comunicado.

La réplica, de gran valor simbólico, recrea la piedra fundacional que marcó el inicio de las obras de la Catedral en el año 1226, bajo el impulso del rey Fernando III el Santo y del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada.

La colocación de la primera piedra de la Catedral de Toledo, de Francisco Rizi, la pieza evoca el instante en que comenzó la construcción de la Catedral Primada, origen de ocho siglos de historia, fe, cultura y patrimonio.

Durante la presentación de la pieza, el deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez Gamero, ha destacado el profundo valor simbólico de esta iniciativa, afirmando que la réplica se convierte también en emblema del VIII Centenario, una celebración que "mira con gratitud a sus orígenes y que renueva, tantos siglos después, una suerte de voto de fidelidad a lo que la Catedral es, significa y representa".

La pieza ha sido realizada por La Paloma Cerámicas, colaborador oficial del VIII Centenario, que ha producido una edición especial de 11.000 réplicas.

Durante su intervención, el CEO de La Paloma Cerámicas, Francisco Antonio Rodríguez, ha destacado cómo el proyecto fue concebido para transformar la primera piedra de la Catedral en un símbolo capaz de acercar a miles de personas a la historia del templo, de modo que "cualquier persona que reciba uno de estos ladrillos pueda sentir que está sosteniendo entre sus manos una pequeña parte de esa historia".

Por su parte, el canónigo capellán mozárabe y obrero mayor de la Catedral de Toledo, Francisco Javier Hernández, ha recordado el significado histórico de la colocación de la primera piedra y el esfuerzo de las generaciones que hicieron posible la construcción y conservación de la Catedral a lo largo de ocho siglos.

En este sentido, ha subrayado el valor de la transmisión de un legado que ha llegado hasta nuestros días gracias al trabajo, la fe y el compromiso de quienes contribuyeron a levantar una de las grandes joyas del patrimonio religioso, artístico y cultural de España, recordando que "las piedras de una catedral no son únicamente materia. Son historia hecha visible".

El acto ha concluido con las palabras del arzobispo de Toledo, Primado de España, Francisco Cerro Chaves, quien ha resaltado la dimensión espiritual de esta conmemoración y el significado que la Catedral continúa teniendo para la Iglesia y para la sociedad ocho siglos después de la colocación de su primera piedra, deseando que la Piedra Conmemorativa que hoy se presenta sirva como símbolo de "un legado de fe, de esperanza y de caridad que dejaremos a las nuevas generaciones".

Con esta iniciativa, el Cabildo Primado comparte con la sociedad el símbolo que dio origen a la Catedral de Toledo. Ocho siglos después de su colocación, la Primera Piedra vuelve a adquirir protagonismo como emblema del VIII Centenario, recordando el comienzo de una historia que sigue viva y renovando el vínculo entre la Catedral y las generaciones presentes y futuras.