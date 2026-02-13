El caudal del Júcar desciende en Cuenca pero la Confederación Hidrográfica prevé una nueva subida el sábado

Centro de Análisis y Seguimiento Provincial (CASP), conectado al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) a nivel regional - AYTO CUENCA

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, a través de las redes sociales, ha informado de que la situación del caudal del Júcar "ha bajado notablemente" tras la "importante crecida" de ayer, "pero seguimos en nivel naranja con 124 m3".

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha trasladado al alcalde que la previsión de lluvias aguas arriba, sumado a que la tierra está saturada, "supone que a lo largo de la mañana del sábado podamos volver a alcanzar cifras similares a las de este jueves, aunque algo más atenuadas".

Además, la ciudad de Cuenca sigue en aviso amarillo por lluvia y vientos hasta la tarde.

Todas estas previsiones se han tratado en el Centro de Análisis y Seguimiento Provincial (CASP), conectado al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) a nivel regional. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Cuenca mantiene activo el Plan Municipal de Vialidad Invernal (Pemuvi) y las restricciones de acceso a las inmediaciones del Júcar y del tránsito por los parques y zonas arboladas, así como el cierre del paraje del Royo.

"Pido por favor que mantengamos la responsabilidad y precaución por la seguridad", ruega el alcalde de Cuenca en su mensaje.