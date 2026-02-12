El caudal del Júcar se dispara en Cuenca por encima de los 250 m3/s y pasa a nivel rojo

Crecida del río Júcar en Cuenca a consecuencia del episodio de lluviar registrado a causa del temporal Leonardo. - FHC

CUENCA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El caudal del río Júcar a su paso por Cuenca ha subido de forma drástica durante la noche, alcanzando a esta hora los 254,16 m3/s, lo que supone nivel rojo (que es a partir de 200 m3/s), según las mediciones del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica.

Todos los accesos al Júcar permanecen cerrados, también al Recreo Peral, y se pide a la ciudadanía que respete la señalización y las restricciones marcadas, como la que afecta al paraje del Royo.

En esta jornada la ciudad celebra la festividad campera de Jueves Lardero, que en ocasiones se celebra en lugares próximos al río.

La previsión meteorológica de este jueves anuncia una pequeña tregua de lluvia en la capital conquense durante toda la jornada, lo que podría ayudar a que se estabilice el caudal.